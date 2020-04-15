Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса, только так можно эффективно противостоять распространению инфекции. Слова главы государства передала пресс-служба Кремля.

«Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло более чем на три тысячи и достигло отметки в свыше 24 тысяч человек в 84 регионах. Заразившихся COVID-19 нет только на Алтае.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что результаты самоизоляции, которые ввели регионы РФ в рамках борьбы с инфекцией, должны проявиться к началу следующей недели.