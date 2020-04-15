Киркоров назвал Пугачеву своей музой и вдохновением

Москва, 15 апреля. Популярный певец Филипп Киркоров назвал бывшую жену, звезду советской и российской сцены Аллу Пугачевой своей музой.

Артист на своей странице в Instagram трогательно поздравил бывшую супругу с 71-летием. Он отметил, что Примадонна является его музой и вдохновением.

«С днем рождения, моя муза и вдохновение», — кратко, но очень нежно поздравил король эстрады бывшую возлюбленную.

Киркоров сопроводил текст фотографией, на которой он стоит перед огромным портретом Пугачевой.

Поклонники остались в восторге от кадра и признания певца, а также поздравили в комментариях звезды популярную певицу с днем рождения.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева прожили в браке с 1994 года по 2005 год. Для певицы брак с Киркоровым стал четвертым.

По словам певца, его сердце до сих пор принадлежит Примадонне, поэтому последние годы артист живет холостяцкой жизнью, так и не вступая в брак и не участвуя в громких романах. Однако у 52-летнего исполнителя подрастают двое детей — дочь Алла-Виктория и сын Мартин. К слову, дочь он назвал в честь Пугачевой и своей матери. Детей королю эстрады подарили суррогатные матери. Певец до сих пор не раскрывает имя биологической матери его чад. Между тем, ходят слухи, что настоящей матерью наследников Киркорова является его близкая подруга, бизнесвумен Наталья Ефремова.