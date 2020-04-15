По словам парламентария, в подрывной деятельности, направленной на порчу генофонда, ослабление общества, разрушение традиционных ценностей, может быть замешан целый ряд некоммерческих организаций (НКО), признанных на территории РФ нежелательными
: «Человек в беде», «Открытая Россия», «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Международный республиканский институт» (IRI). Представленный Пискаревым список организацией, деятельность которых оказывает негативное влияние на российское общество, не является исчерпывающим. В Европе и США существует разветвленная сеть «наркотического лобби», о котором мы расскажем далее.