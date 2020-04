Среди партнеров IDPC – британский благотворительный Фонд Бекли (Beckley Foundation), поддерживающий научные исследования наркотиков и особенно заинтересованный в выявлении «положительных эффектов» употребления веществ. Фонд Бекли - не единственная организация, пытающаяся научно обосновать наркопотребление. Она имеет общие корни с ISSDP (International Society for the Study of Drug Policy, Международным обществом по изучению наркополитики)