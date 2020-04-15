«Но нужно понимать, что люди, которые проходили опрос, это прежде всего публика телеграма — они более социальные, стабильные в денежном плане, на 90% — потребители марихуаны, мефедрона. Потребителей героина там приняли участие единицы, а им как раз сейчас гораздо сложней», — объясняет социальный работник ФАР Максим Малышев.