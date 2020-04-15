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Западные НКО
пропагандируют наркоманию в России
через «правозащитников» и местные СМИ
Зарубежные фонды и НКО, ведущие «нерепрессивную наркополитику», стремятся сформировать у россиян терпимое отношение к употреблению запрещенных психоактивных веществ и создать «позитивный образ» наркоманов. Деятельность отдельных фондов и российских СМИ должна быть проверена уполномоченными органами в части пропаганды наркотиков в России.
Правозащитники
сочувствуют наркоманам
Правозащитное издание «Медиазона» опубликовало статью о проблемах наркопотребления в условиях режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией в России. Экспертами выступили сотрудники Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР), признанного иноагентом и обвиняемого ранее СМИ в пропаганде наркотиков и связях с «Открытым обществом» Джорджа Сороса – фондом, признанным в 2015 году нежелательной организацией на территории России.
Максим Малышев
По данным опроса ФАР в Telegram, многие потребители столкнулись с дефицитом на рынке психоактивных веществ. Как отмечает сотрудник ФАР Максим Малышев, опрос не передает всей картины, так как аудитория «телеграма» относительно благополучна и предпочитает легкие наркотики. Потребителям героина намного сложнее.
«Но нужно понимать, что люди, которые проходили опрос, это прежде всего публика телеграма — они более социальные, стабильные в денежном плане, на 90% — потребители марихуаны, мефедрона. Потребителей героина там приняли участие единицы, а им как раз сейчас гораздо сложней», — объясняет социальный работник ФАР Максим Малышев.
Активистка ФАР им. Андрея Рылькова
Его коллега Екатерина Селиванова добавляет: многие употребляющие наркотики девушки занимаются проституцией, и в условиях карантина столкнулись с проблемами.
Сочувственный тон экспертов неслучаен: как считает либеральная общественность, россияне относятся к наркопотреблению чересчур строго. Ряд оппозиционных СМИ пытаются изменить ситуацию, выступая в защиту употребляющих наркотики. Некоторые издания, такие как вышеупомянутая «Медиазона» и «Проект», публикуют статьи с признаками пропаганды запрещенных веществ.
Госдума на защите россиян
от употребления наркотиков
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провела 13 февраля 2020 года рабочее заседание, темой которого стала борьба с пропагандой наркотиков. Председатель Комиссии Василий Пискарев сообщил, что зарубежные фонды и прочие некоммерческие организации (НКО) могут использоваться иностранными правительствами в качестве инструмента для увеличения количества людей, принимающих наркотики. Достижение цели производится посредством формирования в обществе терпимого, а порой и положительного, отношения к приему запрещенных веществ и создания «позитивного образа» наркомана.
По словам парламентария, в подрывной деятельности, направленной на порчу генофонда, ослабление общества, разрушение традиционных ценностей, может быть замешан целый ряд некоммерческих организаций (НКО), признанных на территории РФ нежелательными: «Человек в беде», «Открытая Россия», «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Международный республиканский институт» (IRI). Представленный Пискаревым список организацией, деятельность которых оказывает негативное влияние на российское общество, не является исчерпывающим. В Европе и США существует разветвленная сеть «наркотического лобби», о котором мы расскажем далее.
«Наркопропаганда»
на деньги миллиардера Сороса
За легализацию наркотиков в политических и бизнес-интересах выступает главный сподвижник этой идеи Джордж Сорос, выделяюший на различные проекты по легализации запрещенных веществ миллиарды долларов. Он открыто уверял мировое сообщество, что борьба с наркоманией не только бесполезна, но и приносит больше вреда, чем пользы. Этот деятель стал широко известен негативным вмешательством в политику государств и проведением «цветных революции» со свержением действующих режимов по средствам разветвленной сети НКО и фондов. Прикрываясь «насаждением демократии», Сорос пытается оказывать значительное влияние на либеральное сообщество, в том числе и в России.
Помимо оппозиционных СМИ и правозащитных сообществ, проблемами наркопотребления в России также занимается ряд НКО. Их спонсорами выступают зарубежные организации, имеющие тесные связи с вышеупомянутым «творцом демократии», который выделяет миллиарды долларов на политические технологии, призванные ослабить российское общество.
Представители ФАР отрицают, что занимаются политикой, но активно выступают за декриминализацию употребления наркотиков и предлагают перенимать «передовой западный опыт» по снижению вреда от наркопотребления. Российский Фонд имени Андрея Рылькова ранее действовал в тесной связи с «Открытым обществом» Сороса. В 2001 году фонд миллиардера подготавливал презентацию выступления представителя российского фонда в Кувейте и спонсировал данную организацию.
Еще одним партнером ФАР выступает Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ENPUD, ЕСЛУН). Данная организация объединяет лиц, которые стремятся к активному участию в принятии решений, влияющих на жизнь наркопотребителей. ЕСЛУН охватывает Россию, Украину, государства Прибалтики, Грузию, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии, а также Германию и Израиль.
С ЕСЛУН тесно связана Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ), зарегистрированная в Вильнюсе. Организация выступает в качестве стратегического партнера ЕСЛУН. Возглавляет ЕАСВ Марина Чохели, член фонда «Открытое общество – Грузия» Джорджа Сороса.
Александр Левин
Из 13 членов руководящего комитета ЕАСВ двое - из России. Александр Левин из ЕСЛУН является сопредседателем организации. В комитете состоит также Максим Малышев из Фонда имени Андрея Рылькова.
Организации активно выступают на международных конференциях и приглашаются на стажировки за границу. Представители ЕСЛУН были приглашены на конференцию в Вене в марте 2019 года, где выступили с речью о «демонизации» запрещенных веществ, «нулевой толерантности» к наркопотреблению и «репрессивной наркополитике» государств. Страны с нетерпимостью к наркотикам также подверглись критике: «микроскопические дозы - это уже уголовная ответственность», с негодованием отмечали представители ЕСЛУН.
В июле 2019 года представители ЕСЛУН и ЕАСВ проходили в Берлине стажировку по «практикам изменения наркополитики». С ними стажировались представители организаций из российских регионов, такие как АНО «Право каждого» из Оренбурга.
ЕСЛУН и ЕАСВ регулярно учреждают гранты для единомышленников. В 2015 году грант получили партнеры из Фонда имени Андрея Рылькова. В апреле 2019 года ассоциации объявили конкурс на получение финансовой помощи «для продвижения гуманной наркополитики». По условиям конкурса, среди организаторов и исполнителей должны быть наркопотребители. Заданные рамки удивляют, но хорошо иллюстрируют идеологию организаций - в фондах уверены в «социальной приемлемости» употребления веществ.
Помимо упомянутых организаций существуют и различные ответвления ассоциаций. Например, «дочерняя компания» ЕАСВ - Евразийская сеть снижения вреда (Eurasian Harm Reduction Network, ЕССВ, EHRN), которая пропагандирует идею «гуманной наркополитики», о чем сказано на официальном сайте организации.
Анализ показывает, что в Европе и США существует разветвленная сеть различных НКО, занимающихся пропагандой применения наркотических веществ, пытающихся уверить мировую общественность в отсутствии серьезного вреда от психоактивных веществ, и продвигающих идею «демонизации наркотиков» в таких странах как Россия.
Нити ведут в Британию
Все организации объединены схожестью названий, общей целью и источниками финансирования. «Донором» ЕАСВ выступает Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD), в которую входит ЕСЛУН, а также признанные в России нежелательной организацией Фонды «Открытое общество» Джорджа Сороса, который выступает главным связующим финансовым звеном всех подобных «наркопроектов».
Спонсорами INPUD указаны фонды по борьбе со СПИДом – нидерландский Aids Fonds, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также Фонд сетей гражданского общества Роберта Карра, который также работает в связке с «Открытым обществом» Сороса. Оба фонда тесно сотрудничают в рамках поддержки Международного консорциума по наркополитике (International Drug Policy Consortium, IDPC).
Как отмечается на сайте INPUD, значительная часть средств поступает от правительств 80 стран, а также от частных лиц и партнеров, главным образом, из США. Среди жертвователей указаны миллиардеры, чьи имена не имеют четкой ассоциации с политической активностью. Однако ранее организация принимала средства от организаторов цветных революций, таких как Агентство США по международному развитию (USAID), созданного Джоном Кеннеди.
В отличие от российских организаций британский альянс не скрывает политических целей.
«Основная роль сети – стимулирование участия потребителей наркотиков в процессах развития международной политики», - сообщается на сайте организации.
Примером может служить выступление против политики России в Крыму в 2015 году, в частности, отказ от предоставления метадона для заместительной терапии наркоманов.
«После присоединения к России Крымского полуострова в марте 2014, предоставление метадона быстро прекратилось. Изъятый метадон был сожжен, а само уничтожение лекарственного средства было показано по телевидению», - отмечают в INPUD.
Тему лоббирования иностранными НКО идеи внедрения в российскую медицину «заместительной терапии» с применением метадона поднимал и Василий Пискарев. По словам парламентария, действующие на территории РФ СМИ-иноагенты («Медуза», «Радио Свобода» и BBC) помогают зарубежным фондам оказывать влияние на российское общество в части пропаганды запрещенных наркотических веществ.
Звенья одной «наркотической цепи»
Упомянутые сообщества и фонды, несмотря на многочисленность – лишь малая часть разветвленной сети «наркотической сети», выставленной Джорджем Соросом. INPUD входит в Международный Консорциум по наркополитике (International Drug Policy Consortium, IDPC). У консорциума 129 партнеров - НКО и профессиональные сети по всему миру, которые специализируются на подконтрольном производстве и употреблении наркотиков.
Среди партнеров IDPC – британский благотворительный Фонд Бекли (Beckley Foundation), поддерживающий научные исследования наркотиков и особенно заинтересованный в выявлении «положительных эффектов» употребления веществ. Фонд Бекли - не единственная организация, пытающаяся научно обосновать наркопотребление. Она имеет общие корни с ISSDP (International Society for the Study of Drug Policy, Международным обществом по изучению наркополитики).
Действующие в России организации по защите прав наркопотребителей тесно связаны с зарубежными НКО и несут угрозу благополучию российского общества. Работа Евразийской сети людей, употребляющих наркотики – это лишь звено огромной цепи организаций, которая стремится оправдать употребление психоактивных веществ, выявить их «положительные свойства» и распространить в зарубежных государствах при помощи пропаганды на деньги миллиардера Сороса.
Деятельность подобных фондов может привести к разложению российского общества, увеличению количества наркозависимых граждан и повышению показателя смертности в России. Поэтому работа подобных организаций на территории РФ должна быть подвергнута тщательной проверке уполномоченными органами. В деятельности Евразийской сети людей, употребляющих наркотики (ENPUD, ЕСЛУН) и связанных с ней фондов, а также отдельных СМИ, имеются признаки пропаганды наркотиков. Указанные НКО осуществляют попытку сформировать у россиян положительное отношение к употреблению запрещенных веществ.
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