Кабмин планирует выделить регионам РФ более 30 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Москва, 15 апреля. Правительство РФ намеревается выделить более 30 миллиардов рублей регионам России на борьбу с распространением COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения», — сказал глава правительства, открывая совещание.

Также Мишустин подчеркнул, что российская система здравоохранения сейчас работает с максимальной нагрузкой. Глава кабмина отметил, что в сложившейся ситуации критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их для эффективной борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

По последним данным, в России насчитывается 24490 заболевших, сообщает RT. За минувшие сутки прирост составил 3388 случаев. За весь период наблюдений в нашей стране выздоровели 1986 человек с коронавирусом, скончались 198 пациентов.

Ранее был назван регион РФ, в котором до сих пор не зарегистрировали ни одного заразившегося. Случаев COVID-19 не выявили в Республике Алтай, передает «Царьград».