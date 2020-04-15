Яхина была готова к неоднозначной реакции на сериал «Зулейха открывает глаза»

Известная российская писательница Гузель Яхина призналась, что была готова к тому, что снятый по ее роману «Зулейха открывает глаза» одноименный сериал вызовет так много разных мнений, в том числе, отрицательных.

Лауреат различных литературных премий сначала заявила корреспонденту Федерального агентства новостей, что не будет реагировать на критику, последовавшую после премьеры проекта на телеканале «Россия 1». Но потом все же сказала несколько слов.

«Я не буду их [негативные высказывания] комментировать, — отметила Яхина. — Пускай это обсуждают с теми, кто все эти комментарии дает. Я уже рассказала о том, что думаю о сериале. У меня есть пост в Facebook, и интервью давала достаточно много. Поэтому, собственно, я уже все рассказала».

При этом, как сказала сама Яхина, ее нисколько не удивило, что мнения россиян после выхода сериала, снятого режиссером Егором Анашкиным, оказались такими разными, включая массу отрицательных отзывов.

«Конечно, я была [к этому] готова, тем более, что и книга тоже вызвала очень неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане, — призналась собеседница ФАН. — Поэтому было ожидаемо, что реакция на фильм тоже будет очень разной».

Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» состоялась на этой неделе в эфире телеканала «Россия 1». Он рассказывает о процессе раскулачивания в тридцатые годы прошлого века.

Главную роль в проекте сыграла популярная актриса Чулпан Хаматова. В съемках также приняли участие такие яркие мастера театра и кино, как Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Елена Шевченко, Роман Мадянов и другие.

Критики и телезрители приняли «Зулейху…» со смешанными чувствами, и есть очень много негативных оценок и комментариев.

Например, на сайте «КиноПоиск» рейтинг у сериала всего лишь 4,9 (по 10-балльной системе).