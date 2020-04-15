Простаков назвал нападки США на разведчика Ботяна информационной войной против России

Американские СМИ и официальные лица США ведут против России информационную войну; они ищут любой повод для того, чтобы очернить нашу страну. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Информационная кампания

Американские средства массовой информации, в частности The New York Times и радиостанция NPR, отказываются публиковать протесты и опровержения посольства Российской Федерации в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, включая Алексея Ботяна. Такое заявление сделал глава дипломатической миссии в США Анатолий Антонов.

«New York Times до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о Герое Российской Федерации А. Н. Ботяне», — говорится в заявлении Антонова на официальной странице посольства в социальных сетях.

Антонов, кроме того, обратил внимание на нежелание американских СМИ освещать тот факт, что комиссия по иностранным делам палаты представителей Соединенных Штатов поддержала снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Противники ликвидации мемориала говорят, что обоснование соответствующего решения было подготовлено американской фирмой Squire Patton Boggs, обратил внимание он.

Информационная война

Как отметил Сергей Простаков, американские СМИ и официальные лица никогда не прекращали попыток любым способом очернить Россию, не останавливаясь и перед тем, чтобы принизить роль союзников США во Второй мировой войне. В рамках «борьбы за прошлое» попытки Вашингтона дискредитировать СССР и принизить его роль в борьбе с нацизмом имеют несколько простых причин.

«В США не могут смириться с тем, что чей-то вклад в установление мира, как минимум, был не меньше, чем американский. А говорить о том, что кто-то в США будет в мейнстримных медиа или официальных заявлениях декларировать чье-то превосходство хоть в чем-то над Америкой, и вовсе не приходится», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, нападки на Россию по поводу прошлого дают США, как полагают их власти, моральное и не только право ставить вопрос о перестройке всей конструкции современной системы международной безопасности и глобальной политики. ООН, ВТО, ВОЗ или любая другая организация, если она не может быть использована для насаждения американских интересов по всему миру, Вашингтон не интересует. Поэтому нападки на то, что предшествовало их созданию, будут продолжаться.

«Нужно отметить, что это дело не только России и США. Подрыв всей международной системы соглашений и организаций, который ведут американцы, угрожает всему миру. Шантаж ООН и ВОЗ прекращением финансирования, пренебрежение нормами ВТО и другие действия США — это часть политики Вашингтона, направленной на полный слом всей существующей системы международных отношений и установление полного американского господства», — заключил Сергей Простаков.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес огромный вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение большого числа мирных жителей, став одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма «Майор Вихрь», посвященных спасению Кракова. Он скончался в феврале этого года. Американские СМИ поставили под сомнение его роль в спасении польского города.