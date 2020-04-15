Запашного обокрали мошенники под видом бойца UFC Олейника

Москва, 15 апреля. Дрессировщик Эдгард Запашный стал жертвой мошенников. Неизвестный украл у него 50 тысяч рублей.

Директор Большого Московского цирка рассказал, что 14 апреля ему написал в WhatsApp боец UFC Алексей Олейник.

«Меня только что развели телефонные мошенники. Стиль общения был очень похож на Олейника, такие слова употреблял, свойственные ему», — рассказал Запашный, его слова передает телеканал «360».

Однако переписка велась с незнакомого номера. Запашный не ожидал подвоха и перевел «другу» 50 тысяч рублей. Позже он связался с бойцом, который живет в Америке, и рассказал о случившемся.

Олейник подтвердил, что никаких денег не получал. Правоохранители связались с Запашным и попросили его написать заявление о мошенничестве.

Известный дрессировщик заявил, что ему обидно из-за действий злоумышленника. Если бы эти деньги пошли на благотворительность — это одно дело, но их просто нагло украли, добавил он.

На фоне ситуации с коронавирусом в России активизировались мошенники. Они звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, и заявляют о «подозрительной активности» счета.

Мошенники убеждают жертву перевести все средства на другой счет, в результате чего получают доступ к конфиденциальным данным.

В такой же ситуации оказалась звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер. Актриса лишилась 500 тысяч рублей.