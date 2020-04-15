Актриса Елена Соловей в США рассказала о новой реальности коронавируса

Вашингтон, 15 апреля. Известная советская киноактриса Елена Соловей, проживающая в США, рассказала о трогательной заботе ее родных и друзей во время пандемии коронавируса. По ее словам, она часто говорит по телефону с родными и друзьями.

«Все проверяют, как кто себя чувствует, не нужна ли какая-то помощь, вообще это очень трогательно», — уточнила артистка.

Как пишет РИА Новости, по мнению Соловей, коронавирус дает понять, насколько мир хрупок.

«В общем, мы живем в какой-то совершенно новой, другой реальности, привыкаем жить в новой реальности. Страшное выражение, но, тем не менее, человек, говорят, ко всему привыкает», — сказала она.

По ее словам, «новая реальность» открывает и новые возможности.

Елена Соловей известна по таким фильмам как «Ищите женщину», «Раба любви», «Вам и не снилось». Она уехала в США в 1991 году, в настоящее время живет в штате Нью-Джерси около Нью-Йорка — эпицентра эпидемии COVID-19 в США.

Напомним, в Соединенных Штатах за прошедшие сутки число умерших с диагнозом нового типа коронавируса составило рекордные 2 228 человек. Такие данные следуют из подсчетов Университет Джонса Хопкинса. При этом накануне цифра смертности составляла 1 509 человек. Таким образом это был четвертый день подряд, когда показатель смертности в США снижался.

Всего на территории Соединенных Штатов было подтверждено около 608 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Умерли почти 26 тысяч человек.