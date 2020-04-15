Леонтьев с особой нежностью поздравил Пугачеву с днем рождения

Москва, 15 апреля. Известный певец Валерий Леонтьев с особой теплотой и нежностью поздравил с днем рождения народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

Примадонна российской эстрады, как называют ее коллеги и многочисленные поклонники, 15 апреля празднует 71-летие. Артистка родилась в 1949 году в Москве.

Звезду поздравили уже многие знаменитости и фанаты, а также ее родные. Не остался в стороне и Леонтьев, который написал несколько искренних слов в Instagram и опубликовал совместный снимок с Пугачевой.

«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова и живи в радости! Обнимаю, Валера», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году исполнительница праздновала юбилей. В честь круглой даты она устроила грандиозное шоу в Кремлевском дворце, которое многих не оставило равнодушными — фанаты признавались, что не могли сдержать слез во время выступления певицы. Затем на большие экраны вышла видеозапись концерта в виде фильма.

Ранее музыкант Владимир Пресняков-старший вспомнил, как Пугачева поначалу не одобряла роман его сына с Кристиной Орбакайте. Однажды примадонна застала пару в кровати у себя дома, когда вернулась с очередного выступления.