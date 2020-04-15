Конституция станет базисом усиленной поддержки граждан и символом восстановления

Погружение России в борьбу с новой коронавирусной инфекцией стало вызовом для государства, потребовав от него экстренной корректировки социально-экономической повестки. За считанные дни руководство России приняло ряд эффективных решений для оптимизации и стабилизации всех сфер жизни общества, каждая из которых так или иначе стала мишенью COVID-19.

Только сейчас, в условиях поочередной приостановки деятельности предприятий, в разы увеличившейся нагрузки на систему здравоохранения и принятия усиленных мер по противодействию коронавирусу, для многих становится понятен смысл предложения президента РФ Владимира Путина об обновлении конституции. Новые нормы основного закона, пройдя жесткий общественный, правительственный и президентский отбор, призваны уже сегодня — до официального их закрепления в документе — гарантировать гражданам социальную защищенность и финансовую стабильность на время текущего кризиса.

Утвержденные Путиным меры поддержки населения фактически уже соответствуют тем новым конституционным принципам, которые провозглашены в законопроекте о внесении поправок в основной закон и которые вступят в полную силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании. Самыми актуальными из них оказались нормы о предоставлении доступной и качественной медицинской помощи, провозглашении детей приоритетом государственной политики, усиленной поддержке семей, адресной социальной помощи и приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму.

Руководствуясь положениями инициированных поправок, президент, в частности, поручил срочно развернуть строительство новых больниц и госпиталей, увеличил надбавки к зарплате всем врачам, приравнял пособие по безработице и выплату по больничному листу к уровню МРОТ, назначил новые выплаты на детей до трех лет, ускорил получение гражданами пособий на детей от трех до семи лет, ввел беспрецедентные льготы для малого и среднего бизнеса.

Спрогнозировав ситуацию с пандемией еще до того, как она стала очевидной угрозой для страны, Путин как политик с уникальным опытом предложил россиянам заблаговременное решение будущих проблем.

Но дело не только в опыте — дело в умении слышать людей, чувствовать их, понимать. Президент очень грамотно на стадии обсуждения поправок отобрал те из них, которые действительно могут иметь реальное применение. По сути, все те решения, которые сегодня принимает Путин, соответствуют новым, еще даже не утвержденным статьям конституции.

Кто-то даже умудряется ругать его за это. По мнению этих критиков, надо было сначала обновить конституцию, а уж потом выделять пособия на семьи с детьми, строить новые больницы, наполнять региональный коечный фонд, вводить льготы и послабления для ответственного бизнеса, повышать пособия по безработице.

Но в том-то и разница между критиками и Путиным: он не тот человек, что будет жертвовать людьми ради политических целей. Поэтому и общероссийское голосование перенесено на более поздний срок — здоровье и безопасность важнее! Только после полной победы России над COVID-19 президент объявит о новой дате голосования, которая призвана стать символом восстановления страны.