Лиза и Гарри Галкины довели Пугачеву до слез в ее день рождения

Москва, 15 апреля. Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза и Гарри довели певицу до слез в ее 71-й день рождения. На видео в Instagram юморист показал, как дети растрогали маму поздравительными стихами.

В праздничный день родные Пугачевой подготовили для нее небольшой сюрприз и сами приготовили торт. Лиза и Гарри взяли воздушные шарики, спрятали за спинами по букету роз и замерли, ожидая, когда именинница зайдет на кухню. Галкин выступил в роли оператора и снимал происходящее на камеру.

«Стоят, ждут», — прокомментировал он.

Затем послышался голос примадонны, потерявшей своих домочадцев.

«Где же все?» — удивленно спрашивала она.

После этого Пугачева зашла на кухню и обрадовалась, увидев детей и мужа. Лиза и Гарри начали читать стихи.

«Из миллионов всех цветов, что есть на свете, нам хочется вручить тебе букет. Ты лучшая из миллионов женщин, любимая родная», — приводит одну из строчек Пятый канал.

Слушая поздравление, Пугачева не сдержала слез. Пока дети говорили, артистка начала обмахивать лицо руками. когда Лиза и Гарри закончили читать стихи и вручили маме букеты, Пугачева поцеловала их и задула свечи на торте.

«Вы меня до слез довели», — сказала растроганная певица.

Также Лиза и Гарри показали маме поздравительный плакат, который сделали своими руками.

С 71-летием Аллу Пугачеву уже поздравили многие российские звезды. Так, ранее экс-супруг певицы исполнитель Филипп Киркоров назвал ее своей музой.