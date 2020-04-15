Будни черного континента: хроника событий в регионе Африканского рога за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей представляет сводку наиболее знаковых событий минувшей недели, с 8 по 15 апреля, в странах Африканского рога.

Сомали

Африканское командование Вооруженных сил США отчиталось об авиаударах по группировке «Аш-Шабаб» в Сомали за 9 и 10 апреля. Сообщается о ликвидации 11 членов организации в результате атак по позициям боевиков у населенных пунктов Джилиб и Кобон в Джубаленде.

PRESS RELEASE: Somali, U.S. forces engage insurgents in support of the Federal Government of Somaliahttps://t.co/x3UI4mxewH pic.twitter.com/gl8smRUrem — US AFRICOM (@USAfricaCommand) April 10, 2020

13 апреля произошла серия нападений на части расположенного на юге страны контингента АМИСОМ. В Нижней Джуббе, в городе Кулбийоу, были атакованы кенийские войска, в деревне Бууране в провинции Средняя Шабелле нападению подверглись бурундийские подразделения. О потерях сторон не сообщается. Ответственность за обе атаки взяла на себя группировка «Аш-Шабаб».

В окрестностях города Джанаале провинции Нижняя Шабелле продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками «Аш-Шабаб», при этом в самом городе зарегистрированы преступления, совершаемые сомалийскими солдатами. В одном эпизоде была схвачена и изнасилована 13-летняя девочка, после чего ее оставили истекать кровью. В другом эпизоде трое солдат остановили машину на одном из КПП и изнасиловали находившуюся там беременную женщину

В большинстве подобных случаев власть закрывает глаза на эти инциденты. Согласно докладам правозащитных организаций, изнасилования женщин правительственными солдатами является нормой в Сомали, а треть жертв — и вовсе моложе 18 лет. Преступники не несут никакой ответственности, даже несмотря на то, что сомалийские вооруженные силы находятся под надзором западных стран, в том числе США.

Аффилированное с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 агентство «Табат» выпустило инфографику, где заявило, что в период с 26 марта по 2 апреля осуществлено 45 нападений, убито более 120 и ранено 80 солдат, уничтожено девять единиц бронетехники, пять автомобилей и одна автоцистерна, а также захвачена одна единица бронетехники и два населенных пункта.

В Могадишу закрыт госпиталь «Эрдоган» после того, как трое работавших там врачей были заражены коронавирусом. Ранее известное под названием «Дигфер» медицинское учреждение в 2013-2015 годах было модернизировано и оснащено под руководством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации, а после открытия переименовано в честь турецкого президента.

BREAKING: #Turkish built hospital in #Mogadishu known as Digfer has been closed following the pandemic of #COVID-19 after three doctors working in the facility tested positive for the #Coronavirus disease. #Somalia https://t.co/jpW8ts2irI pic.twitter.com/G2xfoRlmMR — Mogadishu Update (@Magdashi3) April 11, 2020

С 10 апреля властями в Могадишу был объявлен карантин, однако не все жители отреагировали на него должным образом. В мечети Марвази произошли выступления против полиции, которая пыталась остановить пятничную молитву.

BREAKING: Massive protest breaks out at Marwazi mosque in #Mogadishu's Hamar-Weyne district after #Somalia police tried to stop Friday prayer due to fear of #Coronovirus spread. pic.twitter.com/is69ERA2or — Morad News (@MoradNews) April 10, 2020

Эфиопия

В западном эфиопском регионе Сомали произошел конфликт между властями региона и движением «Фронт национального освобождения Огадена» (ФНОО). Причиной стало решение губернатора области Корахе Мохаммеда Нур Гаде атаковать офис ФНОО и снять флаг организации, однако попытка была пресечена местными жителями. ФНОО обвинил главу региона Абди Мохаммеда Омара в намеренной эскалации конфликта и нарушении мирных договоренностей.

Регион Сомали, населенный преимущественно сомалийцами из клана Огаден, вошел в состав Эфиопии в результате Войны за Огаден в 1977-1978 годах. Созданный в 1984 году ФНОО выступает за автономию региона, а «Национальная освободительная армия Огадена» (военное крыло ФНОО) вела боевые действия против эфиопских правительственных войск.

Однако в 2019 году было подписано мирное соглашение, в результате которого ФНОО легализовался, а бывшие боевики начали процесс реинтеграции в общество.

10-11 апреля в стране прошли полицейские рейды. В Аддис-Абебе и Гамбеле были изъяты единиц стрелкового оружия и боеприпасы, арестованы несколько человек.

This comes 24 hours after dozens of AK-47 assault rifles where seized by security forces in the #Gambella region of #Ethiopia.



Pictured below are the weapons seized yesterday pic.twitter.com/yyY1XxTLv1 — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) April 11, 2020

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что миллион эфиопских жителей нуждается в срочной продовольственной помощи. Это произошло в результате нашествия стай саранчи, повредивших 200 тысяч гектаров пахотных полей. Размножению саранчи предшествовал один из самых дождливых сезонов за последние десятилетия, при этом ООН ожидает второй волны нашествия насекомых.

Саудовская Аравия депортирует граждан Эфиопии, на данный момент в 2968 эфиопских мигрантов уже прибыло в страну. ООН опасается, что это приведет к вспышке коронавирусной инфекции, что критично для страны с одним из самых низких в мире числом тестов на COVID-19 на миллион человек населения.

Кения

Согласно инфографике, выпущенной 8 апреля агентством «Табат» (аффилировано с «Аль-Каидой»), в период с 26 марта по 2 апреля организацией осуществлено четыре нападения, убито более 20 и ранено пять солдат, уничтожена одна единица бронетехники и пять автомобилей.

1 Организация запрещена на территории РФ.