Сирия, 15 апреля. На юге провинции Хомс группа боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» дезертировала из лагеря «Ат-Танф» и сдалась сирийской армии. В Идлибе прошло четвертое российско-турецкое патрулирование. Нруппа неизвестных боевиков подбросила СВУ в здание школы в Дейр-эз-Зоре.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку с помощью беспилотников на юге Идлиба.

ВС Турции: провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ и развернули отряды спецназа на юге Идлиба.

«Джейш Магавир ат-Таура»: лишилась группы боевиков, которая дезертировала из учебно-тренировочного лагеря в Хомсе.

Провинция Дамаск

Как сообщает РИА Новости, в Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии COVID-19. Как указано в совместном заявлении глав российского и сирийского штаба по возращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, западные санкции мешают поставкам медицинского оборудования. По информации источника, в стране проводится около сотни тестов, но в сирийских медучреждениях есть всего 25 тысяч койко-мест. Также серьезную обеспокоенность у штаба вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится под контролем международной коалиции во главе с США. Для гуманитарных организаций доступ в лагерь закрыт, медики покинули его в начале этого месяца. По неподтвержденным данным, в «Эр-Рукбане» была зафиксирована вспышка неизвестной респираторной инфекции.

В настоящее время в Сирии выявлено 29 случаев заражения коронавирусом.

Провинция Латакия

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», ночью на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,1. Толчки ощутили жители Латакии и соседней провинции Алеппо. По данным агентства SANA, утром в провинции снова отмечалась сейсмическая активность с очагом в 40 километрах от побережья Латакии. Сейсмологи зарегистрировали толчки магнитудой 5,4. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Провинция Хомс

Подконтрольные международной коалиции боевики из состава «Джейш Магавир ат-Таура» дезертировали из учебно-тренировочного лагеря ВС США у военной базы «Ат-Танф». Как сообщает источник в сети Twitter @syria_map, сегодня утром стало известно, что группа боевиков покинула лагерь и в составе колонны из 8 пикапов прибыла в зоны контроля правительственных войск. Боевики вместе с оружием сдались сирийским военнослужащим. Медиаресурсы группировки начали активное распространение заявлений о том, что случаев дезертирства в их рядах не отмечается, колонна пикапов с бойцами, которая прибыла из «Ат-Танфа» якобы принадлежала группе контрабандистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24, на востоке провинции группа неизвестных боевиков, предположительно из состава запрещенного в РФ «Исламского государства»1, совершила нападение в поселке Хавиджа. Боевики забросали самодельными бомбами здание школы «Увейд аль-Салам». К счастью, в результате никто из учеников не пострадал, так как школа была закрыта в связи с угрозой распространения коронавируса. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Провинция Идлиб

По данным новостного медиаресурса Balad News, военная полиция ВС РФ и турецкие военнослужащие провели четвертое совместное патрулирование по трассе М-4. Конвой бронированных автомобилей выдвинулся из поселка Ат-Тарнаба, где два назад турецкие солдаты сумели разогнать демонстрацию, устроенную сторонниками боевиков. Как отмечает источник, маршрут патрулирования будет сокращен в связи с тем, что у города Найраб трасса по-прежнему заблокирована террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Напомним, что совместное патрулирование на юге Идлиба проходит в рамках соглашения, заключенного 5 марта в Москве в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также в ходе шестичасовых переговоров было принято решение ввести режим прекращения огня, однако «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась его соблюдать. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин» выпустил заявление о том, что со своей стороны будет препятствовать российской военной полиции при патрулировании на занятых боевиками территориях.

Как передает агентство Aleppo AMC, ВС Турции направили крупные подкрепления из сил особого назначения на юг Идлиба. Сутками ранее Анкара направила в провинцию к линии разграничения сил сирийской армии и боевиков конвой тяжелой военной техники и грузовиков с бетонными заграждениями.

Источник также сообщает, что на юге провинции в воздушном пространстве над поселком Аль-Бар и над высотами Джебель аз-Завия были замечены разведывательные дроны сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.