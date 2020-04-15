Танцующую на коньках на ковре под песню Uno семью Рудковской раскритиковали в Сети

Москва, 15 апреля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе со своим мужем, бывшим фигуристом Евгением Плющенко и сыном станцевала на коньках на ковре под песню Uno петербургской группы Little Big. В Сети раскритиковали танец звездной пары.

Семья выбрала необычный способ станцевать под композицию Little Big, которая должна была представить Россию на песенном конкурсе Евровидение в 2020 году, но из-за коронавируса мероприятие было отменено.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте звезды, пара танцует на ковре в коньках для фигурного катания. Судя по всему, Рудковская и Плющенко, испугавшись за состояние ковра, надели на коньки чехлы.

Многие поклонники восхитились танцем звездной пары, однако ряд фолловеров высмеял пару, которая пытается рекламировать себя во время пандемии. Интернет-пользователи отметили, что Плющенко и Рудковская ведут себя как дети и пытаются приковать внимание подписчиков к своему семейству.

«Мне бы хотелось, чтобы ребенок был на переднем плане, а то родители как бы больше себя рекламируют», — указала asya09_05.

«Ребенка надо было вперед поставить, «дети», — отметила xaxatuwki.

Более того, многие пользователи в Сети пристыдили пару за танцы и отметили, что их жалкие попытки показаться интересными выглядят смешно.

«Придумайте, как помогать людям!» — призвала raskina_tatiana.

«Ребенка жалко, каким же идиотом он вырастет», — с сожалением отметила nuhrep.