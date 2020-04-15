Алтай остается последним регионом России без коронавируса

Горно-Алтайск, 15 апреля. Республика Алтай остается последним регионом России, в котором нет официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло более чем на три тысячи и достигло отметки в свыше 24 тысяч человек в 84 регионах. Заразившихся COVID-19 нет только на Алтае.

Как отмечает Deita.ru, в республике на медицинском контроле около 150 человек, все они здоровы и находятся на домашнем карантине.

Раньше регионом, который так же, как и Алтай, еще не охватил коронавирус, была и Чукотка, передает «ФедералПресс». Но COVID-19 нашли у мужчины, который в конце марта вернулся из Москвы.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».