Нарушивший карантин Билан встретился с пожилыми родителями

Москва, 15 апреля. Российский певец Дима Билан выступил на сцене Большого театра в рамках акции «Мы вместе» в поддержку врачей, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом. После выступления певец навестил пожилых родителей.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. Выступления прошли без зрителей. Однако у 34 сотрудников Большого театра обнаружили коронавирус.

После концерта Билан решил навестить пожилых родителей, пишет Пятый канал.

«Позавчера после моего выступления в Большом театре для «России 1» заехал к родителям — 20 минут от меня! Друзья, берегите родных!» — написал Билан в Instagram.

В комментариях к записи развернулось бурное обсуждение. Некоторое поклонники сочли безответственной глупостью поведение артиста, напомнив, что пожилые люди находятся в зоне риска по коронавирусу.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.

Ранее телеведущий Александр Мясников назвал эффективное средство профилактики коронавируса. По словам врача, здоровым россиянам для профилактики коронавируса следует использовать спрей или капли с рекомбинантным интерфероном.