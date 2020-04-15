Зрители недовольны отказом Володиной сниматься в «Давай поженимся!» из-за COVID-19

Москва, 15 апреля. Зрители попросили заменить астролога телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василису Володину на ее коллегу Тамару Глобу. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Отмечается, что телеведущей Ларисе Гузеевой не понравился отказ Володиной сниматься в передаче во время пандемии коронавируса.

«Мы тут вообще-то на передовой и не можем просто взять и не прийти. Мы должны развлекать людей в это нелегкое время», — заявила Гузеева.

По данным издания KP.Ru, выпуски «Давай поженимся!» на месяц снимают за пару дней. При этом на прошедшей неделе съемки прошли без одной из трех постоянных ведущих программы — Василисы Володиной. Володина во время режима самоизоляции занялась личными консультациями. Она продолжает составлять личные гороскопы и рекомендации на пять лет вперед по цене 140-300 тысяч рублей.

Напомним, 12 лет программу ведет Лариса Гузеева, а ей помогают сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.

Ранее Гузеева занялась спортом на карантине. До этого она провела время в клинике в Петербурге, специализирующейся на лечебном голодании. Как писали средства массовой информации, она вернулась оттуда постройневшей и помолодевшей. Она решила закрепить результат и не прибавлять в весе. Гузеева придумала, как привести себя в порядок на карантине. Как уточнила телеведущая, она заказала домой беговую дорожку.

Также Гузеева в своем Instagram опубликовала видео, в котором отчитала жителей Москвы, нарушающих режим самоизоляции и гуляющих по городу в карантин. Из-за возмущения Гузеева не смогла сдержать эмоций.