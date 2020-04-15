Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психолог объяснил повышенный интерес россиян на карантине к фильмам ужасов

782
0 Оставить комментарий

Психолог объяснил повышенный интерес россиян на карантине к фильмам ужасов

Москва, 15 апреля. Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему во время эпидемии коронавируса россияне стали чаще смотреть фильмы ужасов. По его мнению, это связано с яркими эмоциями.

Главный миф просмотра ужастиков заключается в том, что психика якобы становится более стрессоустойчивой. Но это не так, у людей с тревожностью симптомы только усиливаются.

«Когда человек смотрит эмоциональные фильмы, он просто отвлекается, погружается в процесс. Чем волнительнее фильм, тем больше человек погружается», — объяснил психолог, его слова передает издание NewInform.

Зрители понимают, что действие фильма не связано с реальным миром. Они отвлекаются от ситуации с коронавирусом. На физическом уровне при просмотре ужасов человек начинает чаще дышать.

Жавнеров предложил обращаться к психологам по скайпу. Это рекомендовано тем, кто не может избавиться от чувства тревожности. По его словам, карантин по коронавирусу условно разделил людей, которые стали больше волноваться и тех, кто перестал волноваться совсем.

Если раньше они переживали о событиях, которые происходят вне дома, то сейчас полностью успокоились. А те, кто переживал о происходящем в стенах дома, наоборот, встревожены. Такие люди остались со своими переживаниями наедине и пытаются решить проблему в своей голове.

Ранее россиянки поделились, как изменилось поведение их мужчин во время карантина по коронавирусу. Многие признались, что обнаружили неприятные привычки мужей, на которые раньше не обращали внимание.

Новости партнеров

Новости партнеров