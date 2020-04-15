Психолог объяснил повышенный интерес россиян на карантине к фильмам ужасов

Москва, 15 апреля. Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему во время эпидемии коронавируса россияне стали чаще смотреть фильмы ужасов. По его мнению, это связано с яркими эмоциями.

Главный миф просмотра ужастиков заключается в том, что психика якобы становится более стрессоустойчивой. Но это не так, у людей с тревожностью симптомы только усиливаются.

«Когда человек смотрит эмоциональные фильмы, он просто отвлекается, погружается в процесс. Чем волнительнее фильм, тем больше человек погружается», — объяснил психолог, его слова передает издание NewInform.

Зрители понимают, что действие фильма не связано с реальным миром. Они отвлекаются от ситуации с коронавирусом. На физическом уровне при просмотре ужасов человек начинает чаще дышать.

Жавнеров предложил обращаться к психологам по скайпу. Это рекомендовано тем, кто не может избавиться от чувства тревожности. По его словам, карантин по коронавирусу условно разделил людей, которые стали больше волноваться и тех, кто перестал волноваться совсем.

Если раньше они переживали о событиях, которые происходят вне дома, то сейчас полностью успокоились. А те, кто переживал о происходящем в стенах дома, наоборот, встревожены. Такие люди остались со своими переживаниями наедине и пытаются решить проблему в своей голове.

Ранее россиянки поделились, как изменилось поведение их мужчин во время карантина по коронавирусу. Многие признались, что обнаружили неприятные привычки мужей, на которые раньше не обращали внимание.