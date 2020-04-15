ЦИК перечислит часть своих месячных зарплат волонтерам-медикам

Москва, 15 апреля. Центризбирком планирует направить часть своих месячных зарплат волонтерам-медикам, которые помогают пожилым гражданам в период самоизоляции. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обсуждали между собой идею направить наши средства волонтерам, особенно волонтерам-медикам, которые адресно занимаются помощью, помогают нашим пожилым гражданам», — сказала она.

Памфилова также поблагодарила коллег из регионов, которые поддержали инициативу ЦИК перечислить не менее четверти от своих месячных зарплат волонтерам.

«В ближайшее время мы дадим расчетной счет. Кроме того, мы обдумываем поддержку добровольцев, которые согласились на тестирование вакцины», — отметила она.

Глава ЦИК также добавила, что она перечислила свою месячную пенсию в один из приютов для бездомных животных.

«Считаю важным говорить об этом. Может быть, кто-то услышит и поможет, найдет способ поддержать кого-то, кто нуждается сейчас в поддержке», — заключила она

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса.