Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование трассы М4 в Сирии

Дамаск, 15 апреля. Военные России и Турции начали четвертое совместное патрулирование трассы М4 в Сирии. Предполагается, что патрулирование снова пройдет по укороченному маршруту.

15 апреля патруль выдвинулся от деревни Ат-Тронбе, где два дня назад турецкие военнослужащие разогнали митинг. Часть трассы М4 контролируется боевиками, которые не пропускают патрули. На данный момент заблокированным остается участок дороги за Ан-Нейрабом.

Первое совместное патрулирование трассы М4 военными России и Турции началось в марте. Оно прошло по сокращенному маршруту.

Напомним, 5 марта на переговорах в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в зоне деэскалации боевиков в сирийском Идлибе. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.