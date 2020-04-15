Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом

Москва, 15 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в российских больницах происходят столкновения между пациентами с коронавирусом и другими заболеваниями.

По словам Мясникова, пациенты боятся «коронавирусных больных» и даже нападают на них. Врач рассказал, что коллеги из российских больниц пишут ему о травле зараженных — их даже «загоняют под шконку».

Мясников призвал россиян не терять человечность даже в период эпидемии. Врач напомнил, что вспышка коронавируса закончится, но человеческое лицо уже будет потеряно.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.

Ранее Мясников назвал эффективное средство профилактики коронавируса. По словам врача, здоровым россиянам для профилактики коронавируса следует использовать спрей или капли с рекомбинантным интерфероном.