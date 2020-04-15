Добровольцы объединились ради помощи жителям Ленобласти в период эпидемии. ФАН-ТВ

«Ленинградский доброволец» и «Боевое братство» совместно с ОНФ организовал помощь пожилым людям, в районах Ленобласти с самым высоким уровнем распространения коронавируса.

Уже больше двух недель, руководитель патриотического центра «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров совместно с волонтерами Общероссийского народного фронта посещает магазины и аптеки по несколько раз в день, но не для того чтобы купить продукты себе, а чтобы помочь тем, кто в силу возраста не может покинуть стены собственной квартиры.

«В основном мы помогаем старикам, тем кому нельзя выходить на улицу уже после 65 лет, потому что помощь в основном нужна по продуктам питания, по лекарствам по доставке на дом. Во время эпидемии коронавирусной все общественные организации должны сплачиваться и помогать малоимущим, тем, кто нуждается. Это нормально, тем более мы ленинградцы, жители блокадного города, который пережил такую историю», — подчеркивает руководитель патриотического центра «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

Житель блокадного Ленинграда Элеонора Гвоздкова признается — на улице не была с декабря, подводят ноги, поход в магазин превращается в настоящее испытание, которое теперь еще усложнила эпидемия коронавируса.

«Вы понимаете, я уже настолько постарела, что я уже не могу выполнять прежнюю работу как раньше, тем более сейчас этот коронавирус, и, конечно, мне лучше обратиться к кому-то за помощью, чем страдать, ходить по дому», — делится Элеонора Гвоздкова.

В день волонтеры получают и обрабатывают от трех до шести заявок в одном районе. Добровольцы с радостью готовы помогать 24 часа в сутки, присоединиться к ним может любой желающий после прохождения специального обучения.

«Не задумываясь, сразу же я написала ребятам из молодежного совета, мы прошли обучение, получили сертификаты и на следующий день сразу начали помогать. У ребят есть желание помочь, и если мы можем это сделать, то почему нам бы это не сделать. Мы должны положить пакеты на порог, чек и все остальное должно быть в пакете. Они же бабушки, говорят, давайте шоколадку, в дом, но мы, к сожалению, не можем войти в дом. Мы можем только своей улыбкой, которую не видно через маску, пожелать им здоровья и всего самого наилучшего», — рассказывает специалист по молодежной политике администрации Мурино Виолетта Саркисян.

Даже если пожилой человек еще не подключен ко всемирной сети и не использует новомодные гаджеты, то обратиться за помощью он все равно может, оставив заявку через районную администрацию или по телефону горячей линии.