Онищенко предложил выдворять китайцев-нелегалов из-за угрозы распространения коронавируса

Москва, 15 апреля. Граждане Китая, проживающие в России нелегально, невидны медицине и потому представляют потенциальную угрозу дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Депутат напомнил, что власти КНР накануне зафиксировали 89 новых пациентов с COVID-19, 79 из которых — вернувшиеся из России китайцы. Между странами существует такая практика, что гражданин Китая может прожить в РФ три месяца, вернуться на родину, сделать отметку на границе и снова приехать в Россию.

Онищенко подчеркнул, что китайцы-нелегалы, как правило, живут замкнутыми общинами, которые «невидимы для медицины». Он предложил жестко поставить вопрос об их выдворении.

«Сегодня наша страна вправе говорить, что именно они угрожают нам (с точки зрения распространения коронавируса. — Прим. ФАН.), а не мы им», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Как рассказали ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, инфекция затронула 84 из 85 российских регионов, пишет НСН. Число заболевших COVID-19 достигло 24 тысяч человек, почти две тысячи удалось вылечить, 198 пациентов скончались.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что отечественные специалисты разработали новый препарат от COVID-19, уже через полторы недели начнутся его клинические испытания.