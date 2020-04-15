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Лена Миро оценила жалкие попытки звезд казаться интересными на самоизоляции

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Лена Миро оценила жалкие попытки звезд казаться интересными на самоизоляции

Москва, 15 апреля. Популярный блогер Лена Миро раскритиковала российских звезд,  которые пытаются казаться интересными на самоизоляции.

Автор блога в «Живом журнале» прошлась по выходам в свет Интернета музыкального продюсера Яны Рудковской, телеведущих Ольги Орловой, Ольги Бузовой и Тины Канделаки, фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. По мнению Миро, звезды, живя без тусовок, начали демонстрировать «дурь в полном объеме» на своих страницах в социальных сетях.

«Выпьют коньячку и пойдут в прямые эфиры нести всякую фигню в жалкой надежде быть интересными», — написала блогер.

Рудковскую звезда Интернета осудила за физические упражнения. По ее мнению, видео с продюсером, которая показала «то ли торчащую из микро-шорт прокладку, то ли половые губы», было мерзким.

Лена Миро оценила жалкие попытки звезд казаться интересными на самоизоляции

Орловой досталось за то, что она наряду «с другими женщинами пониженных умственных способностей» устроила фотосессию с подушкой вместо платья и выставила новые кадры в свой профиль в Instagram.

Впрочем, по мнению Миро, Бузова переплюнула свою коллегу по скандальному телепроекту «Дом-2». Звезда, участвую в челлендже, остригла волосы, страдая на камеру, сожгла дорогущие платья, приняла ванну из растворимой лапши.

Писательница также раскритиковала Канделаки, которая снимает фитнес-видео и «отодвигает деревья» с помощью фотошопа, чтобы доказать всем, что она похудела. Досталось и «заклятым соперникам-фигуристам» — Ягудину и Плющенко, — которые также пытаются приковать к себе внимание аудитории.

«В общем у них там у всех — как в психиатрической больнице: нервно, задорно, адекватному человеку — чуждо. И то ли еще будет!» — резюмировала Миро.

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