Лена Миро оценила жалкие попытки звезд казаться интересными на самоизоляции

Москва, 15 апреля. Популярный блогер Лена Миро раскритиковала российских звезд, которые пытаются казаться интересными на самоизоляции.

Автор блога в «Живом журнале» прошлась по выходам в свет Интернета музыкального продюсера Яны Рудковской, телеведущих Ольги Орловой, Ольги Бузовой и Тины Канделаки, фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. По мнению Миро, звезды, живя без тусовок, начали демонстрировать «дурь в полном объеме» на своих страницах в социальных сетях.

«Выпьют коньячку и пойдут в прямые эфиры нести всякую фигню в жалкой надежде быть интересными», — написала блогер.

Рудковскую звезда Интернета осудила за физические упражнения. По ее мнению, видео с продюсером, которая показала «то ли торчащую из микро-шорт прокладку, то ли половые губы», было мерзким.

Орловой досталось за то, что она наряду «с другими женщинами пониженных умственных способностей» устроила фотосессию с подушкой вместо платья и выставила новые кадры в свой профиль в Instagram.

Впрочем, по мнению Миро, Бузова переплюнула свою коллегу по скандальному телепроекту «Дом-2». Звезда, участвую в челлендже, остригла волосы, страдая на камеру, сожгла дорогущие платья, приняла ванну из растворимой лапши.

Писательница также раскритиковала Канделаки, которая снимает фитнес-видео и «отодвигает деревья» с помощью фотошопа, чтобы доказать всем, что она похудела. Досталось и «заклятым соперникам-фигуристам» — Ягудину и Плющенко, — которые также пытаются приковать к себе внимание аудитории.