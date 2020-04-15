Создатель «Омбудсмена полиции» Воронцов отрабатывает заказ Ходорковского по критике власти

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов является инструментом структур олигарха Михаила Ходорковского для создания провокаций и фейков о коронавирусе в России.

Воронцов вызвал повышенный интерес правоохранительных органов публикацией недостоверной информации о заболевших коронавирусом в одном из военных учебных заведений. В публикации, вскоре удаленной из соцсети «ВКонтакте», говорилось о якобы 70% заболевших курсантов, которых заставляют делать утреннюю зарядку. В качестве источника информации Воронцов указал анонимного заявителя. По официальным данным, среди курсантов и сотрудников учреждения случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщили в СК РФ.

Распространение недостоверной информации в условиях эпидемии коронавируса привело к проведению сотрудниками СК обыска в квартире Воронцова и доставлении его на допрос к следователю.

Администратор «Омбудсмена полиции» на мероприятиях Ходоровского

Бывший полицейский Воронцов пользуется серьезной поддержкой у либеральной общественности в России, несмотря на публичные нацистские убеждения и дружеские отношения с лидером неонацистов Марцинкевичем (Тесаком) и убийцей адвоката Станислава Маркелова — Никитой Тихоновым. Резонансные и зачастую фейковые сведения, публикуемые Воронцовым в своем паблике, заинтересовали Михаила Ходорковского.

В 2019 году Воронцов был приглашен на учрежденную олигархом премию для журналистов в Берлине, где познакомился с подконтрольным Ходорковскому корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, который тоже был неоднократно уличен в публикации фейковой информации по заказу олигарха. Совместную фотографию с лауреатом премии Ходорковского Воронцов с гордостью выкладывал в своем паблике.

Помимо «берлинской премии» Воронцов был замечен и на других мероприятиях, организованных структурами Ходорковского. «Открытая Россия» через своего исполнительного директора Андрея Пивоварова объявила об акции «Свободные люди» в рамках борьбы против строительства мусорного полигона в Шиесе. В числе приглашенных вновь оказался Воронцов, хотя его профессиональная деятельность по защите прав сотрудников полиции никак не связана с указанной тематикой.

Создатель «Омбудсмена полиции» стал знаковой для структур Ходорковского фигурой, ведь он выступает с критикой в сторону аппарата управления МВД, участвует в мероприятиях, которые направлены на расшатывание общественной обстановки, и публикует фейковую информацию, дискредитирующую силовые и властные структуры. Неудивительно, что Воронцова ранее заподозрили в получении финансирования от Ходорковского. Учитывая, что работа либерального деятеля построена через социальные сети, а не через зарегистрированные юридические лица, установить факт получения средств не удастся.

«МБХ медиа» — динамо-машина фейков Воронцова

Подтверждает связь Воронцова со структурами Ходорковского и работа с подконтрольными олигарху СМИ. Несмотря на публикацию недостоверной информации создателем «Омбудсмена полиции» в социальных сетях, издание «МБХ медиа» Ходорковского использует Воронцова в качестве проверенного источника информации.

Он неоднократно давал комментарии редакции издания по поводу связанных с силовиками новостями, в очередной раз ссылаясь на анонимов. Другими словами, проверить достоверность полученных от Воронцова сведений нельзя, но «МБХ медиа» выдает их за правду, заставляя читателей верить непроверенным данным.

Одним из таких материалов стала статья, в которой Воронцов голословно заявлял, что сотрудник полиции предлагал ему взятку, чтобы он не публиковал «неудобную для МВД» информацию о сыне главы подмосковного ведомства Виктора Паукова. Никаких доказательств Воронцов и «МБХ медиа» не представляют.

Еще один основанный лишь на словах Воронцова материал редакция выпустила по ситуации с коронавирусом. Не проверяя данные, СМИ Ходорковского растиражировало новость из паблика «Омбудсмен полиции» о начале проверки соблюдения режима самоизоляции в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Опираясь на сведения Воронцова, «МБХ медиа» сообщило, что полицейские ходят по домам тех, кто контактировал с заболевшими, и лично проверяют их нахождение по адресам проживания.

Использование Воронцова в качестве источника непроверенной и фейковой информации структурами Ходорковского говорит о стремлении придать его словам значимости. Полученные от него сведения служат катализатором для раскачивания обстановки в обществе и необоснованной критики власти.

Защита от руководства «Открытой России» Ходорковского

Со структурами Ходорковского Воронцов работает и напрямую, в качестве спикера на лекциях «Открытой России». Администратор «Омбудсмена полиции» был приглашен на мероприятие «Защита прав полицейских: профсоюзное движение «новой волны», организованное структурой олигарха.

Причем выступить Воронцов должен был непосредственно в офисе московского отделения организации по адресу Петровка 15/13. По техническим причинам мероприятие перенесли на неопределенный срок, однако созданный под Воронцова форум доказывает интерес Ходорковского к персоне «защитника полицейских».

Покровительство олигарха проявляется и в части защиты самого Воронцова. За публикацию фейковой информации, имеющей признаки преступления по ст. 207. 1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), обеспечивать его защиту взялась другая структура Ходорковского — «Правозащита открытки». Причем в качестве адвоката выступила Анастасия Буракова — председатель «Открытой России».

Создатель «Омбудсмена полиции» — проект Ходорковского

Деятельность создателя «Омбудсмен полиции» по созданию фейковой информации в социальных сетях имеет очень серьезную поддержку со стороны подконтрольных Ходорковскому организаций. Уволенный из рядов полиции Воронцов обладает юридическим протекторатом. Представляемые им непроверенные сведения тиражируются через информационные ресурсы олигарха, в результате чего фейкам придается образ «правдивости». Для создания медийного образа и повышения популярности Воронцов посещает организованные Ходорковским мероприятия, в том числе зарубежные.

Бывший полицейский, который сейчас в качестве блогера занимается дискредитацией силовых и властных структур в России, стал выгодным проектом для Ходорковского. Ведь информационная и, вероятно, финансовая поддержка позволяет придать Воронцову образ «борца за справедливость» и найти поддержку со стороны либеральной общественности в стране.