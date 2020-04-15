Коронавирус 15 апреля в РФ и мире: статистика, в США умерло рекордное число людей

В Соединенных Штатах умерло рекордное количество людей с коронавирусной инфекцией, в России разработали новый препарат от коронавируса. Подробнее о ситуации в мире — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 15 апреля

— Всего зараженных 2 002 013 (+74 912 за сутки) — Скончались 126 760 (+7066 за сутки) человек — Выздоровевших 484 877 (+38 599 за сутки) пациента

Данные по России на утро 15 апреля

На 15 апреля 2020 года число заболевших на территории России составляет 24 490 (+3 388), выздоровело 1 986 (+292), умерло 198 (+28). Лидерство по числу заболевших удерживают Москва (+1 774), Московская область (+272) и Санкт-Петербург (+137).

Данные по Украине на 15 апреля

Как сообщает министерство здравоохранения страны, официально на территории Украины было зарегистрировано 3764 (+392 за сутки) случая инфицирования новым типом коронавируса. Всего скончалось 108 человека (+10 за сутки), выздоровело 119 (+24 за сутки).

Наибольшее количество инфицированных на сегодняшний день в Киеве (612), в Черновицкой области (589), Ивано-Франковской (356) и Тернопольской (287).

Рекордная смертность в США

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки число умерших с диагнозом нового типа коронавируса составило рекордные 2 228 человек. Такие данные следуют из подсчетов Университет Джонса Хопкинса.

При этом накануне цифра смертности составляла 1 509 человек. Таким образом это был четвертый день подряд, когда показатель смертности в США снижался.

Всего на территории Соединенных Штатов было подтверждено около 608 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Умерли почти 26 тысяч человек.

Россия работает над лекарством

В России был разработан новый препарат от нового типа коронавируса, уже через полторы недели начнутся его клинические испытания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ученые уже тестировали лекарственный препарат в других странах. Но сейчас получилось создать полностью российский аналог.

Еще в конце марта Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.