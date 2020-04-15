Американские медики назвали основной признак, отличающий коронавирус от простуды

Москва, 15 апреля. Американские ученые рассказали, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка.

Отмечается, что основным симптомом, по которому можно узнать COVID-19 на ранних стадиях, является потеря обоняния при свободных носовых пазухах. Как пишет Eurekalert, врачи объяснили, что зараженный COVID-19 человек не будет страдать от заложенности носа или образования слизи.

«Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — уточнил доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.

По словам специалистов, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что пациента нужно срочно изолировать и протестировать на коронавирус.

Ранее врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан заявил, что одноразовые медицинские маски не способны защитить человека от заражения коронавирусной инфекцией. По мнению медика, подобные средства защиты снижают опасность уже зараженных людей.

По мнению Каплана, единственная маска, которая способна защитить человека от заражения, это маска №95. Иначе она называется «респиратор» и защищает от вдыхания вредных частиц размером до 0,3 микрона. Кроме того, американский врач отмечает, что для полной защиты человеку необходимо прикрыть верх лица, поскольку вирус может проникнуть с каплями через глаза.

Однако врач отметил, что носить медицинскую маску не бессмысленно. Если человек кашляет и чихает, то большая часть вашей слюны будет задержана тканью. Поэтому, надевая маску, человек защищает других людей.