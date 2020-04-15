ЛНА сообщила об активности боевиков ПНС в западных городах Ливии

Триполи, 15 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжили обстреливать силы Ливийской национальной армии (ЛНА), использовав артиллерию и турецкие беспилотники. «МВД» ПНС направило дополнительные силы в оккупированные западные районы и города.

Террористы ПНС вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ЛНА и жилые кварталы на направлении Вади ар-Рабия, задействовав артиллерийские расчеты, находящиеся в районе Айн Зара. Ливийцы также сообщили о неспокойной обстановке в Триполи — взрывы были слышны сразу в нескольких районах ливийской столицы. О взрывах также заявил местный канал Libya 24.

На южном направлении Триполи силами ЛНА был уничтожен еще турецкий БПЛА, используемый бандформированиями ПНС. Отмечается, что беспилотник был сбит в районе Аль-Вишка, восточнее Абу Курайна. По данным Отдела военной информации ЛНА, летательный аппарат поднялся в небо с территории авиационного колледжа Мисураты.

Одновременно с обстрелами и наступательными вооруженными провокациями командование МВД» ПНС распорядилось усилить присутствие боевиков в ряде западных городов и районов. Различные группировки и подразделения аз-Завии, Сурмана и Сарбата провели совместное патрулирование подконтрольных районов и дорог. В захваченные населенные пункты на западе страны направлено усиление, об этом сообщил аккаунт террористической операции «Вулкан гнева». Напомним, ранее боевики ПНС захватили несколько западных городов, в операции участвовали бывшие члены террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), а также бандиты, разыскиваемые за похищения людей. Джихадисты решили «похвастаться» итогами своего наступления и опубликовали в соцсетях фото и видео с места событий. На кадрах видно пустую тюрьму Сарбаты, откуда радикалы выпустили всех заключенных, и лица преступников, обвиняемых в похищениях.

На восточном направлении Триполи также замечена активность боевиков — в Таджуре усилены меры по контролю за передвижением мирного населения, на улицы города вышли дополнительные подразделения так называемых сил безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.