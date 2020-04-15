Порошенко, Парубий и Вятрович пришли на суд в Киеве поддерживать убийцу

14 апреля главным политическим событием в Киеве стали допрос и судебное заседание по делу активистки Майдана Татьяны Черновол. Сначала в полдень она приехала к Госбюро расследований по повестке, где долго общалась со СМИ и наотрез отказалась давать показания. Во второй половине дня Черновол со всей своей «постмайданной командой» явилась в Печерский суд, который так и не смог избрать ей меру пресечения. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий.

Вечернее заседание по делу Татьяны Черновол стало, по сути, демонстрацией сплоченности бывшей властной команды перед угрозой одному из ее «слабых звеньев» — истеричной провокаторше Черновол. Несмотря на строжайший запрет властей собираться во время карантина группами больше двух человек, к зданию Печерского суда на Владимирской улице, 15 явилась, как выразился один из киевских коллег, «вся майданная зондеркоманда».

К зданию суда, чтобы поддержать Черновол, пришли экс-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-председатель парламента Андрей Парубий, бывший глава института Нацпамяти Владимир Вятрович и еще целый ряд деятелей ушедшего режима Порошенко. Через некоторое время подтянулся и сам экс-президент, который произнес небольшую речь.

«Вот это дело — та самая «красная линия», которую действующая власть пересекает, что идет вразрез с интересами Украины. Дела Софьи Федыны, Маруси Зверобой, Татьяны Черновол — это доказательство того, что власть хочет переписать историю нашей страны! Она охотится за смелыми девушками, которые не боятся вслух высказывать свои убеждения», — заявил Порошенко.

Журналисты слушали его без особого энтузиазма. Все понимали, что экс-президент, как и его подручные, появился перед зданием суда прежде всего из страха. Страха перед тем, что вслед за Черновол к суду могут привлечь и его самого. Недаром то же Госбюро расследований завело против Порошенко целых 17 (!) уголовных дел. Сама же активистка и ее дело стали для соратников лишь поводом в очередной раз погрозить кулаком действующей власти во главе с Зеленским. Порошенко и его команда уже не раз убеждались, что подобные действия оказывают на «команду Зе» какой-то поистине завораживающий эффект.

Роль Черновол в политическом поле Украины (хоть она и являлась одним из «лидеров толпы» во время Майдана) всегда была невелика. Будучи женщиной нервной и непредсказуемой, она просто не была допущена «в самые верхи», не встречалась с западными дипломатами и, более того, даже, похоже, до конца не поняла всего, что произошло в феврале 2014-го. Поэтому, с одной стороны, нынешней власти посадить ее легче всего. С другой — за ней стоят те самые серьезные фигуры Майдана, которые и явились ее поддержать.

Впрочем, «группа поддержки» тоже действовала в силу своих умеренных интеллектуальных способностей. Так, бывший вице-спикер Рады Ирина Геращенко решительно заявила СМИ, что «вся партия «Европейская солидарность» готова взять Черновол на поруки». То есть просто «поручиться» за человека (с целью оставить его на свободе), который совершил умышленное убийство. Стоявшему в этот момент рядом с Геращенко экс-премьеру Арсению Яценюку, видимо, стало неудобно за коллегу. Он несколько стесненно заявил, что «такая статья не подразумевает взятия на поруки».

Порошенко и его подручные провели возле здания суда не более 20 минут, после чего ретировались. Сам суд шел в закрытом для прессы режиме чуть более часа, в итоге закончился ничем. Было объявлено, что «рассмотрение дела Татьяны Черновол перенесено на неопределенный срок». Вскоре после этого перед СМИ выступила сама «виновница торжества». Она сообщила, что заявила об отводе судьи Сергея Вовка, так как увидела некий «конфликт интересов». По ее словам, ранее он выносил «неправомерное решение по делу Юрия Луценко», который является ее соратником.

То есть, следуя логике Черновол, он мог бы вынести «неправомерное решение» и по ее делу — например, взять и посадить в тюрьму. За решетку же «героиня Майдана», привыкшая организовывать провокации под телекамеры, явно не хочет. Черновол заявила СМИ, что «в Печерском суде работают трое судьей, которые будут рассматривать отвод Вовка и назначать новую дату слушания». Впрочем, когда это произойдет — пока неизвестно. В любом случае, считают политологи, это дело будет муссироваться в ближайшие месяцы в украинском политическом поле и в СМИ, постепенно становясь одной из арен борьбы старой и нынешней власти.

Напомним, на прошлой неделе следователи ГБР вручили Татьяне Черновол подозрение в умышленном убийстве человека. Ей инкриминируют то, что 18 февраля 2014 года активистка возглавила группу протестующих «майдановцев». Они подожгли здание офиса Партии регионов, в котором задохнулся 58-летний системный администратор Владимир Захаров. По словам очевидцев трагедии, в этот день активисты Майдана забросали здание на улице Липской коктейлями Молотова, точно зная, что там находятся люди. А провокаторша Черновол лично разбила окно в офисе партии, отодвинула роллету и бросила внутрь бутылку с горючей смесью. Все это зафиксировано на видео и задокументировано в протоколах следствия.

Руководство ГБР еще до суда заявило, что «сторона обвинения не обращалась за разрешением на задержание экс-нардепа Черновол по делу о поджоге офиса Партии регионов». А прокуратура ходатайствовала в Печерском суде лишь о взятии Черновол под круглосуточный домашний арест.

Киевский политолог Вадим Карасев, комментируя дело Черновол, заявил, что действующая власть вряд ли решится довести его до логического конца, учитывая огромный резонанс в украинском обществе.

«Черновол — это такой маленький вождь Майдана, поэтому к ней приковано общественное внимание. К тому же у нее есть определенный статус, ведь события 18 февраля 2014-го, по сути, стали «спусковым крючком» для последующих событий. Разгром офиса Партии регионов стал началом развязки, — отметил Карасев. — Нынешнее дело в отношении Черновол — это пока только подозрение, но зато по каким статьям! Они весьма серьезные — от 15 лет до пожизненного заключения. Тем не менее, согласно украинским «правилам игры», она до сих пор остается на свободе. Сейчас вряд ли стоит ожидать, что начнется полноценное расследование. Судя по тому, как возбудились сторонники Майдана, это такой «тестовый случай». Сейчас все проходят тесты на коронавирус, а дело Черновол — это тест на желание, способность и возможность власти разобраться с событиями февраля 2014-го».

Судя уже по первому заседанию Печерского суда, киевские аналитики говорят, что перспективы «дела Черновол» весьма туманны. Ведь в случае вынесения активистке более-менее сурового приговора властям придется начать пересмотр итогов Майдана. Но беда в том, что февральский переворот уже успел стать государствообразующим событием, а его трактовка — официальной идеологией Украины, которая пока не подлежит пересмотру. Ведь в противном случае под вопрос будет поставлена легитимность всего происходящего в стране с февраля 2014-го.