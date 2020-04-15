В Сети назвали дегенератом Гордона, заявившего о «причастности» РФ к пожарам в Чернобыле

Киев, 15 апреля. Украинский журналист Дмитрий Гордон бездоказательно заявил, что в пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения якобы «могла быть заинтересована» Россия. Пользователи Сети констатировали, что иного слова, кроме «дегенерат», им на ум не приходит.

В эфире украинского телевидения Гордон объявил, что на месте России он бы стал «проводить такие диверсии», чтобы дестабилизировать ситуацию, подставить Киев.

«Чернобыльская станция, дамбы, АЭС. Взрывать же не надо – чтобы лес немножко погорел. <…> Это гибридная война, в рамках гибридной войны можно что угодно делать», — высказался он.

Журналист призвал власти Украины держать стратегические объекты, в том числе Чернобыльскую зону, под особой охраной.

Слова Гордона возмутили пользователей Сети. Один из комментаторов считает, что в сознании журналиста «вертятся черные мысли».

«Гордон — дегенерат», — отрезал пользователь под ником Вит Каз.

«Вменяемому русскому такое и в голову не придет! Но «нерусскому», да еще явно невменяемому, — запросто!» — добавил Vlad Mir.

Лесной пожар вспыхнул на Украине 4 апреля. Правоохранители установили личность подозреваемого в причастности к поджогу на территории Котовского лесничества. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции эвакуировали местных жителей.

Спасатели смогли потушить пожары, бушевавшие несколько дней, отчасти благодаря дождю, который начался в ночь на 14 апреля. В целом, огонь распространился на территории четырех лесничеств в округе Чернобыльской АЭС. Возгорание достигло и Рыжего леса, который расположен в непосредственной близости от станции.