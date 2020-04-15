Гаспарян объяснил, почему США замалчивают советские и российские достижения

Политический аналитик Армен Гаспарян уверен, что Запад вытирает ноги о Россию из-за «импотенции» ее чиновников, и призвал Москву к ответным мерам.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о развернувшейся в Соединенных Штатах кампании по замалчиванию советских и российских достижений.

«Обратили внимание на поддержку сноса памятника Ивану Коневу комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ США и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии. Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден орденом «Легион почета» США. Войска под его командованием освобождали Аушвиц-Биркенау», — заявил посол.

Более того, по словам Антонова, власти США предпочитают не замечать разрушения памятников советским воинам, погибшим в боях с нацистами в Польше, тем самым поощряя публичную героизацию тех, кто помогал гитлеровской Германии проводить холокост и другие акции геноцида. Дипломат уверен, что Вашингтону следовало бы как минимум осудить снос памятника Коневу, а еще лучше — предотвратить.

«Симптоматично, что одновременно Госдепартамент поздравил свою аудиторию в Twitter с Международным днем полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Это все та же политика замалчивания советских и российских достижений», — заключил Антонов.

Комментируя обозначенную российским послом проблему, известный российский радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян напомнил, что подобные действия США предпринимают последние 50 лет.

«Мы что, хотим, чтобы американцы, вложившие колоссальные деньги в построение теории «Власовцы освободили Прагу», вдруг решили — нет, это сделал маршал Конев? Это странно. Когда Ивана Конева наградили орденом США, и что было потом? Есть же элементарная историческая цепочка последовательных событий, канонические труды по власовской армии вышли на территории Соединенных Штатов, и я даже место могу назвать конкретно — это Военная академия Сиракузы, знаменитый двухтомник полковника Позднякова. Он вышел там, американцы все дело спонсировали и продвигали, поэтому то, что происходит — абсолютно ожидаемо», — сказал Гаспарян в интервью ФАН.

Поэтому замалчивание достижений СССР коснулось полета в космос первого человека — Юрия Гагарина. В 90-е годы страны западного мира не раз пытались поставить под сомнение тот факт, что полет советского летчика-космонавта все же состоялся. Тем не менее США и их сателлитам не удалось переписать историю, но попытки, как мы видим, до сих пор продолжаются.

«Разница вся только в одном — раньше не было Интернета, и мы не могли каждый день смотреть, что пишет в Twitter Госдепартамент США, доступ к информации был дозированный. А сейчас все это мы видим в режиме реального времени и поэтому меня поражает, что каждый раз, когда что-то подобное происходит, каждый раз люди удивляются — как это так? Ничто не предвещало же. Посол России о проблеме тоже не первый раз сообщает, это происходит с завидным постоянством. А по поводу освобождения Аушвиц-Биркенау забыли, что было? Когда посольство США забыло упомянуть советских солдат как освободителей сетей концентрационных лагерей, и целый день этот твит висел. Потом — да, извинения последовали. Ну это же не совпадение, это часть системы», — утверждает Гаспарян.

Собеседник ФАН также выразил уверенность, что провальная политика России в деле сохранения советского наследия, достижений советского и российского народа, заключается в отсутствии инициатив у чиновников, отвечающих за продвижение интересов РФ.

«Когда у нас что-то случается, за все МИД отдувается, но я бы еще и с других спросил. С тех, кто получает бюджет на продвижение позиции Российской Федерации, где эта так называемая мягкая сила, soft power? Вот я хотел бы ее увидеть на примере Чехии — нам столько лет дули в уши, что чехи — это не такие кошмарные упыри, как поляки или прибалты. Ну и чего? Увидели? Насладились? А это все поддерживается Соединенными Штатами, там не последние люди собрались по интеллекту. Плюс у них есть очень хорошее финансирование, поэтому они будут раз за разом делать вот это вот все. Уже не возмущаться надо, а принимать ответные, симметричные шаги и использовать для этого все имеющиеся у нас ресурсы», — продолжает аналитик.

Радиоведущий высказал мнение, что в случае, если отвечающие за мягкую силу чиновники не справляются со своими обязанностями, они должны быть как минимум уволены, а как максимум — отданы под суд за растрату государственных средств.

«А если у нас, извините, некому даже отвечать толком? Где вся публика, которой это поручено? Я вот специально фамилии не хочу назвать, но где они все? Вот есть Антонов, Захарова и Лавров, и вот они втроем держат линию обороны. А остальные-то где? Может, пора с них спросить за все то, что происходит? Посчитать, сколько денег вложено в эту работу, какой конечный результат? Тогда, может, другие в чувство придут. Если у тех людей, которые отвечают за продвижение интересов России, не хватает потенции, значит они должны оставить свои должности. Должны прийти те, кто может этим заниматься в формате 24/7. Такие люди есть, и их надо просто привлекать. И если американцы увидят, что здесь будет серьезный отпор, тогда они будут иначе себя вести. Ну не понимают они по-хорошему, понимают только силу», — заключил Гаспарян.

Напомним, ранее Антонов сообщал, что 75-летие общей Победы над нацизмом является прекрасным поводом вспомнить, как много связывает Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки.