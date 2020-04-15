Безработные в России массово устраиваются доставщиками еды

Число жителей России, желающих работать в службе доставки, за последнее время увеличилось в пять-шесть раз, свидетельствуют профессиональные курьерские службы страны. При этом спрос на «еду до двери» с ужесточением режима самоизоляции вырос не так сильно — на десятки процентов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе популярной службы доставки еды.

Службы доставки в больших городах России оказались для жителей спасительным кругом в условиях самоизоляции. Курьеры в яркой одежде с большими ранцами за плечами разносят еду из ресторанов и магазинов для тех, кто не имеет права или просто боится лично сходить за продуктами.

Многие российские граждане, потерявшие работу из-за карантинных мер, сами с надеждой приглядываются к труду курьера, видя в нем несложный, хоть и весьма рискованный способ свести концы с концами при пандемии.

Сильно ли увеличилось число соискателей на должность доставщиков продуктов? Откажутся ли горожане в будущем от сервисов доставки, ставших вдруг такими привычными? Потеснит ли дистанционная торговля обычную? И все ли в порядке с самими курьерами, которых многие до сих пор воспринимают как безличное «приложение» к заказанной покупке?

Корреспондент ФАН выяснил настроения нескольких курьеров, работающих в опустевшей Москве, пообщался с одной из служб доставки и расспросил экспертов о том, что ждет дистанционную торговлю в будущем.

С курьерами все строго

В ожидании заказов курьеры из службы доставки стоят у дверей ресторана. Все они оснащены средствами защиты и выглядят абсолютно здоровыми.

«Мне не страшно заболеть. У нас все есть: маски, перчатки. Все это нам выдают!» — говорит 23-летний Фархад, улыбчивый уроженец Узбекистана.

К тому же на безлюдных улицах шанс заразиться снижается. Хорошо, что люди соблюдают режим самоизоляции, замечает курьер. А изменились ли их предпочтения?

«Я работаю четыре месяца. Не могу сказать, что люди стали заказывать что-то другое… Нет, в общем-то все то же самое: бургеры, суши, шашлыки из ресторанов...» — отвечает Фархад.

Его соотечественник Бахтияр, молодой парень лет девятнадцати, вмешивается в беседу.

«Да, улицы посвободнее, народу мало… Непривычно, конечно», — качает головой он.

Видно, что непривычный вид столицы не сильно его огорчает. Для курьеров в эти непростые времена появилась возможность заработать чуть большие деньги.

«График у нас свободный, — рассказывает Бахтияр. — Вчера я заработал 1500 рублей. Как кто хочет, так и работает: можно один заказ за день сделать, а можно пятнадцать».

Он начинает работу в десять утра, а заканчивает около одиннадцати вечера. За месяц Бахтияру удается заработать около 40 тысяч рублей. Работа курьером позволяет ему помогать своим родственникам на родине.

Его товарищ Улугбек, которому лет 60 на вид, не столь беззаботен. За здоровьем курьеров ведется строгий контроль, уверяет он.

«Маски и перчатки выдают нам утром в офисе, бесплатно. Нам там и температуру меряют каждое утро, — говорит пожилой узбек. — Сейчас все очень строго. Мы стоим у ресторанов на улице, нам выносят заказы. В рестораны быстрого питания: «Макдоналдс», KFC — мы заходим внутрь. Там нам тоже измеряют температуру, мы моем руки, и нам дезинфицируют сумки».

Контакта с заказчиками тоже нет: курьеры оставляют заказ у двери и на безопасном расстоянии ждут, когда клиент заберет еду.

«Народ сейчас напуганный, все в масках, — добавляет Фархад. — Но заказов стало гораздо больше».

Без рукопожатий, зато с чаевыми

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» подтверждают: с ужесточением режима самоизоляции спрос на доставку продуктов вырос на десятки процентов. А количество заказов на блюда из ресторанов сейчас находится на уровне наиболее популярных праздничных дней.

Как и все организации и сервисы, от которых зависит бесперебойная поддержка инфраструктуры городов, «Яндекс.Еда» и «Лавка» продолжают свою работу, в том числе в Москве и Подмосковье.

Все курьеры и кладовщики обеспечены необходимыми пропусками для передвижения. Заказы доставляются бесконтактно, при этом температура курьеров прикладывается к квитанциям. В офисах служб курьерам бесплатно выдают маски, перчатки, а также средства дезинфекции для рук и термосумок.

Стало больше не только заказов, но и самих курьеров, отмечают в компании.

«Мы сотрудничаем с профессиональными курьерскими службами. Они говорят о значительном увеличении потока кандидатов: в некоторых городах желающих работать в доставке стало больше в 5–6 раз, — рассказали ФАН в пресс-службе «Яндекс.Еды».

Новые люди приходят из отраслей, на которых пандемия отразилась больше всего.

«Есть много кандидатов из ресторанной индустрии и ритейла: заявки от организаций из этих отраслей наши партнеры рассматривают отдельно, чтобы предложить временное трудоустройство как можно большему числу людей», — добавили в компании.

В сервисе доставки не используются наличные деньги: заказ можно оплатить только онлайн. Даже чаевые оставляют в электронном виде.

«С началом пандемии эта опция стала очень популярна: курьерам стали оставлять чаевые в два раза чаще. В отдельных городах, например в Кемерово и Барнауле, чаевые оставляют уже с каждым пятым заказом», — замечают в пресс-службе «Яндекс.Еды».

Следующий шаг — доставка по воздуху?

Член совета «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев в беседе с корреспондентом ФАН признает: эпидемия коронавируса заставляет людей пересмотреть на будущее все виды удаленного формата взаимодействия. Это касается и удаленной работы, и доставки.

«Но здесь нужно иметь в виду основное обстоятельство — логистику», — отмечает маркетолог.

В ситуации, когда большинство горожан сидит дома и уличное движение сократилось, службы доставки работают максимально быстро. Однако так будет далеко не всегда, поясняет эксперт.

«Когда-нибудь города вернутся к обыденной жизни — с пробками и увеличением трафика. Хотелось бы, конечно, чтобы служб доставок и курьеров было много, ведь это всем удобно — получать товар прямо у дверей. Но существуют пределы логистического характера», — предупреждает Григорьев.

По стоящей в пробках Москве довезти все товары быстро до потребителей невозможно, здесь рынок столкнется с технологическими ограничениями. Выход может быть найден… в небе, считает маркетолог.

«Задолго до коронавируса человечество задумалось о новых технологиях доставки. В США уже были эксперименты, в частности, по доставке пиццы беспилотниками. Сейчас нам нужно ждать следующего технологического прорыва, выхода сервисов доставки из двумерного пространства улиц в трехмерное воздушное пространство», — уверен эксперт.

Без такого шага нам не преодолеть этот «стеклянный потолок», резюмировал Николай Григорьев.

Дистанционная торговля — это надолго

Член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев убежден: коронавирус дал мощный толчок индустрии дистанционной торговли, и это уже надолго.

«Число граждан, которые предпочитают онлайн-торговлю традиционной, увеличивается, это очевидно. Люди ощущают удобство такого формата и ценят возможности, которые он предоставляет», — объясняет депутат.

Госдума уже расширила список товаров, которыми можно торговать дистанционно, напоминает собеседник ФАН.

«В частности, теперь допускается доставка безрецептурных и рецептурных лекарств, — отмечает Канаев. — Это будет очень удобно людям с ограниченными возможностями, или тем, кто вдруг заболел. Это расширяет горизонты».

В дальнейшем возможна дальнейшая либерализация норм дистанционной торговли, допускает парламентарий.

«Если это потребует дополнительных нормативных актов, то общество будет подобные инициативы озвучивать и предлагать. Многие, уверен, оценили преимущества онлайн-торговли, их почувствовало большое количество людей. Вероятность того, что эти люди станут постоянными пользователями таких сервисов, достаточно высока», — подытожил Алексей Канаев.

Популярность сервисов доставки выросла в России после введения обязательного режима самоизоляции в целом ряде регионов страны. Он был введен после того как президент Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Это необходимая мера для преодоления роста заболеваемости коронавирусом нового типа, предупредил глава государства.

По состоянию на 15 апреля, зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах России. За минувшие сутки в стране заболели 3388 человек. За время пандемии COVID-19 от нее умерли 198 человек. 1986 больных выздоровели.