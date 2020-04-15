Эвакуированных из США украинцев поселили в холодных комнатах с плесенью и грибком

Киев, 15 апреля. Эвакуированных из Соединенных Штатов Америки украинцев закрыли в холодных комнатах с плесенью и грибком. Об этом в своем блоге рассказал украинский журналист и поэт Александр Кабанов.

По его словам, помещенных на карантин в санаторий «Октябрь» в Конче Заспе украинцев отказываются бесплатно кормить и требуют оплатить размещение. Как пишет издание «Политнавигатор», в санатории вместе с другими эвакуированными оказался друг журналиста — генеральный директор издательского дома «TV- Парк» Игорь Полищук. Как уточнил Полищук, условия содержания украинцев на карантине ужасные — люди спят в одежде, а стены покрыты плесенью.

Он объяснил, что украинцев эвакуировали из США специальным бортом 9 апреля. На Украину вернулись 15 человек.

«В Борисполе взяты под конвой и доставлены на двухнедельную обсервацию в санаторий «Октябрь» (Конче Заспа)», — приводит слова Полищука Кабанов.

При этом вразрез постановлению Кабмина 262 от 8 апреля 2020 года про бесплатную обсервацию, директор «Октября» Сергей Мельник затребовал с людей денег за поселение.

Ранее украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему так много молодых украинцев оказались заражены коронавирусной инфекцией. Соответствующий комментарий он оставил в своем видеоблоге.

По его словам, одной из главных причин высокого числа зараженных среди молодых людей оказалась их чрезмерная активность. Комаровский указал, что молодые украинцы вместо самоизоляции «носятся по поликлиникам», требуя проверить их на COVID-19 . Врач отметил, что молодое поколение буквально «терроризирует» врачей, требуя немедленно провести тест на заболевание.

Также он указал, что на современной Украине у врачей низкий социальный статус, а сами они – не пользуются доверием у более старшего населения, как и государство, которое они представляют. Значительная часть украинцев не спешит выполнять требования врачей, при этом требуют проверки на вирус, даже при отсутствии очевидных симптомов.