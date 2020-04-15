Психиатр рассказала, какие типы людей больше всех боятся коронавируса

Белград, 15 апреля. Страху из-за коронавируса больше всего подвержены четыре группы людей, заявила министр по вопросам демографии Сербии, экс-спикер парламента и бывший министр здравоохранения, доктор медицинских наук и психиатр Славица Джукич-Деянович.

Министр ежедневно проводит онлайн-консультации для граждан страны, находясь дома на самоизоляции. В день к ней обращаются по 20-25 человек с просьбой помочь справиться со страхом заболевания.

«Если бы я грубо классифицировала, то выделила бы четыре группы звонящих», — рассказала Джукич-Деянович.

По ее словам, в первую группу входят люди в возрасте от 20 до 45 лет, которые работают и боятся принести вирус домой, заразить детей и родителей. С ними психиатр повторяет правила гигиены и защиты от коронавируса.

Ко второй группе Джукич-Деянович отнесла людей, который жалуются на физические симптомы, но не осознают собственного страха. У таких людей наблюдаются учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Они считают, что заболели коронавирусом, но врачи не находят телесных недугов.

«Таким людям я объясняю, что это их страх проявляется физически, потому что они в панике. Это может быть постоянная паника или спонтанные панические атаки, связанные со страхом смерти», — рассказала психиатр.

К третьей группе министр отнесла склонных к депрессивным реакциям. Такие пациенты считают, что жизнь безрадостна, склонны обвинять себя во всем, уверены, что пандемия не закончится. Обычно они уже проходили терапию. Врач корректирует лечение и напоминает, что они уже преодолевали подобные кризисы.

К четвертой группе относятся люди, страдающие бессонницей и не умеющие распределить свое время. Страх на них нападает ночью, поэтому они долго не могут уснуть или легко просыпаются утром. При этом несмотря на долгий сон могут чувствовать себя уставшими.

«Они получают рекомендации не пить стимулирующие напитки с 17.00, как можно раньше ужинать, стремиться к физическим нагрузкам, не спать в течение дня, а также ложиться спать и вставать в одно и то же время», — добавила Джукич-Деянович.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек.