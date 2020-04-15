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МИД РФ назвал проявлением эгоизма приостановку США финансирования ВОЗ

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МИД РФ назвал проявлением эгоизма приостановку США финансирования ВОЗ

Москва, 15 апреля. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал проявлением эгоизма объявление США о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса.

По словам российского дипломата, сообщение о приостановке Вашингтоном финансирования ВОЗ стало тревожным.

«Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией», — сказал Рябков в беседе с ТАСС.

По его мнению, такой шаг американской стороны, сделанный в тот момент, когда во многих отношениях на ВОЗ обращены взоры международного сообщества, заслуживает осуждения и всяческого порицания.

Рябков подчеркнул, что ВОЗ ведет деятельность в полном соответствии со своим уставом и пользуется большим авторитетом в мире как у правительств подавляющего большинства стран, так и в кругу ученых.

Представитель Министерства иностранных дел России призвал США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая будет только укреплять сотрудничество в медико-биологической сфере.

Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ. Он отметил, что организация не предоставила своевременно информацию о распространении коронавируса, указала «Газета.ру».

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом, сообщил НСН. От инфекции скончались более 126 тысяч человек, почти 500 тысяч человек выздоровели.

МИД РФ назвал проявлением эгоизма приостановку США финансирования ВОЗ

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Источник: ТАСС
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