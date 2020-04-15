МИД РФ назвал проявлением эгоизма приостановку США финансирования ВОЗ

Москва, 15 апреля. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал проявлением эгоизма объявление США о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса.

По словам российского дипломата, сообщение о приостановке Вашингтоном финансирования ВОЗ стало тревожным.

«Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией», — сказал Рябков в беседе с ТАСС.

По его мнению, такой шаг американской стороны, сделанный в тот момент, когда во многих отношениях на ВОЗ обращены взоры международного сообщества, заслуживает осуждения и всяческого порицания.

Рябков подчеркнул, что ВОЗ ведет деятельность в полном соответствии со своим уставом и пользуется большим авторитетом в мире как у правительств подавляющего большинства стран, так и в кругу ученых.

Представитель Министерства иностранных дел России призвал США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая будет только укреплять сотрудничество в медико-биологической сфере.

Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ. Он отметил, что организация не предоставила своевременно информацию о распространении коронавируса, указала «Газета.ру».

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом, сообщил НСН. От инфекции скончались более 126 тысяч человек, почти 500 тысяч человек выздоровели.