Московские предприниматели спаслись от банкротства с помощью производства масок

Пандемия нового коронавируса втянула бизнес в игру на выживание. Чтобы не обанкротиться, российские предприниматели переводят сотрудников на дистанционную работу, сокращают затраты, задирают цены. Самые находчивые — перепрофилируют организации на изготовление действительно нужных для страны товаров. Так, сегодня московская компания по производству изделий из оргстекла поставляет в больницы и частные компании средства индивидуальной защиты собственной разработки. Подробности — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

ЧПУ-станок нарезает пачки прямоугольников из акрила. Еще две недели назад из-под этого фрезера выходили детали прозрачных ящиков для пожертвований, урн для голосования, аквариумов и буклетниц. Теперь — элементы стратегически важного продукта для страны — индивидуальной защитной маски.

Деталей три: забрало, полоска-каркас и резинка. Чтобы собрать это все воедино, понадобится не больше минуты. Сначала снимаем с пластика защитную пленку, затем прикладываем забрало к налобной полоске так, чтобы можно было продеть резинку сквозь совпавшие отверстия.

«Когда объявили, что у всей страны выходные, у всех наших заказчиков бизнес встал. У нас он также встал, поскольку мы поставляли изделия для магазинов, ресторанов и прочих. Выходом стало производство защитных масок, полюс ко всему так мы можем помочь больницам, — рассказывает корреспонденту ФАН инженер Григорий Угорский. — Нам подсказали, что можно их поставлять для больниц. В ходе этого мы подумали, что можно их продавать. Это нас и спасло».

Маски решили делать по китайскому образцу. С одним отличием — вместо заклепок сделали прорези для крепления резинки. Пользователь получает изделие в разобранном виде, с инструкцией. Так дешевле (себестоимость каждого порядка 110 рублей) и безопаснее — производитель не контактирует с поверхностью.

Корреспондент ФАН примеряет готовое изделие на себя. Макса весит всего 50 граммов, удобная. В такой спецзащите можно смело за прилавок или стойку регистрации.

«Остальные заказы у нас остались, но основная часть перепрофилирована на средства индивидуальной защиты. Мы чувствуем свою социальную ответственность, — говорит предприниматель Александр Елисеев. — Мы поставляем бесплатно защитные экраны, боксы для интубации тем, кто реально сейчас в них нуждаются. Часть масок тоже отправляем бесплатно. Люди, которые у нас уже заказали продукцию, вынуждены и готовы подождать».

В небольшом производственном цехе на юго-востоке Москвы инженеры работают в четыре смены. Говорят, помимо благотворительных заказов, хватает и коммерческих. За две недели средства индивидуальной защиты купили порядка десяти предприятий. В основном — столичные магазины и строительные компании. Один клиент внес предоплату за пять тысяч масок.

«С момента введения карантинных мер и всей этой эпидемической обстановкой мы сохранили все рабочие места, никого не уволили, планируете еще привлечь людей, потому что загрузка очень высокая», — сказал Александр Елисеев.

Выручки от работы в новом режиме немного, но на зарплату сотрудникам уже хватает, говорит предприниматель.

«На данный момент работает примерно шесть-семь человек, у нас один заболел. Еще трое у нас вне штата и двоих мы рассматриваем на прием на работу», — добавил предприниматель.

Средствами индивидуальной защиты вооружаются сотрудники работающих предприятий по всей стране. Инициатива руководителей цеха обещает помочь государству удовлетворить резко увеличившийся спрос, считает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«То, что кассиры, продавцы в магазинах, аптеках нуждаются в более серьезных средствах индивидуальной защиты, это очевидно, потому что от того, что они сидят вес день в одной одноразовой маске, которая через два часа должна прийти в негодность, а они в ней проводят весь день, соприкасаясь с массой людей, это хуже, чем профанация!» — заявил он.

Член Общественной палаты России раскритиковал некоторых губернаторов за отсутствие продуманных мер по обеспечению населения средствами защиты во время эпидемии нового коронавируса.

«Спрос на маски запредельный! Я не понимаю, почему в некоторых регионах проводят заседания местного правительства. Это же можно делать это онлайн, дистанционно. Владимир Путин показывает, как можно работать на такой современной «удаленке», — возмущается Александр Малькевич. — Правительство собирается, проводит заседания, при этом все, в том числе, журналисты, сидят в масках. Происходит расходование средств защиты, которые на самом деле нужны врачам, медсестрам».

Предприимчивые москвичи уже столкнулись с первыми трудностями. У поставщиков крупными партиями забирают под госзаказ резинки — для нового продукта их уже не хватает. Помимо масок, в цехе налаживают производство защитных экранов, которые применяются во время медицинских операций. Первый уже ушел в одну из столичных больниц.

Ранее в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин предложил оказать безвозмездную финансовую помощь от государства малым и средним компаниям, которые пострадали от распространения коронавируса.