Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Сирии

Дамаск, 15 апреля. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром в среду на западе Сирии. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По информации корреспондента ФАН, землетрясение произошло около 10.40 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Латакия на западе республики. Эпицентр землетрясения залегал к северо-западу от Латакии в Средиземном море на глубине около двух километров.

Ранее в среду ФАН сообщил еще об одном землетрясении магнитудой 4,1 в приграничном районе Сирии и Турции.