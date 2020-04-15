Сенатор Морозов назвал причину высокой смертности от коронавируса в США

Здравоохранение США не выдержало натиска эпидемии, которая обрушилась на американцев; это еще скажется на действующем президенте Дональде Трампе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Рекордная смертность

Число умерших с диагнозом COVID-19 в Соединенных Штатах за минувшие сутки составило рекордные 2 228 человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее в США за сутки умерли 1509 человек. Это был четвертый день подряд, когда показатель снижался.

По данным университета, в Соединенных Штатах подтверждено около 608 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тысяч человек.

Провал внутренней политики

Как отметил Игорь Морозов, в США до конца так и не была сформирована реформа здравоохранения. На протяжении восьми лет бывший президент Барак Обама стремился ее изменить в пользу американцев, которые имеют доходы ниже среднего.

«Трамп отверг эту реформу, как только пришел. И около 20 миллионов американцев на начало коронавирусной инфекции не имели страховки. Это оказалась самая незащищенная часть населения, которая попала под пандемию. И практически все основные смерти приходятся на нее. Сейчас как раз пик смертности приходится на тех, у кого нет страховки, у кого нет жилья. Для них сегодня наступило тяжелейшее время. И богатое и мощное государство с демократическими ценностями их вообще не защищает. Оно бросило их на произвол судьбы», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, здравоохранение США не выдержало натиска пандемии, обрушившейся на американцев, потому что Дональд Трамп не предпринял тех первичных шагов, которые сделала Россия на самом первом этапе.

«И та волна больных, которая подхватила этот вирус, не смогла быть принята американским здравоохранением. Поэтому те тела, которые продолжают вывозить из холодильников и хоронить в братских могилах, — результат провала внутренней политики Белого дома. Это все не может не отразиться на предвыборной кампании Дональда Трампа», — заключил Игорь Морозов.

Трампа может ждать импичмент

По словам политолога Максима Жарова, система здравоохранения США оказалась не готова к эпидемии коронавируса. В этом главная причина столь большого количества летальных исходов болезни на американской территории.

«В последние дни много говорится о том, что в странах с платной добровольной страховой медицинской системой заболеваемость и смертность от коронавируса выше, чем в странах, где либо страховая медицина не является полностью платной, либо действует схема софинансирования гражданами оплаты медуслуг. США, Италия и Великобритания как раз и находятся сейчас в лидерах по заболеваемости и смертности из-за того, что у них полностью платная медицина», — пояснил Максим Жаров.

Другая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что США и, прежде всего, президент Трамп долгое время не верили в серьезность угрозы эпидемии коронавируса. В связи с этим Трампу может грозить новый импичмент, который поставит под вопрос его второй президентский срок.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.