Шерин ответил Гордону на обвинение России в поджоге Чернобыльского леса

Украинский журналист Дмитрий Гордон серьезно «подмачивает» себе репутацию, заявляя о том, что Россия могла пытаться дестабилизировать Украину через диверсии в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Александр Шерин.

Недавно в эфире телеканала «Украина 24» киевский политолог Дмитрий Гордон предположил, что в крупном пожаре, который возник в Чернобыльской зоне отчуждения, могла быть заинтересована Российская Федерация. Журналист считает, что на месте РФ он бы организовывал диверсии, чтобы дестабилизировать жизнь на Украине.

«Что бы я на месте россиян делал бы, если бы не удавалось военным путем захватить Украину? Чернобыльская станция, дамбы, АЭС. Взрывать же не надо, чтобы лес немножко погорел. Проблему для Киева, недовольство жителей вызвать. Это гибридная война, в рамках гибридной войны можно что угодно делать», — выразил мнение Гордон.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил Дмитрию Гордону, что во времена СССР чернобыльская трагедия коснулась не только Украины, но и России.

«Очень многие территории России входят в так называемую чернобыльскую зону. Поэтому для нас очень важно, чтобы ни в коем случае никаких катаклизмов не происходило на той местности, где находится бывшая Чернобыльская атомная электростанция. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы, не дай бог, там ничего не произошло, потому что это касается нас», — объяснил Шерин в интервью ФАН.

При этом парламентарий замечает, Гордон «очень серьезно подмачивает свою репутацию тем, что рассуждает как бабка на лавке у сельского магазина, собирая сплетни и выдавая какие-то детские размышления в качестве серьезных аналитических выводов». Депутат подчеркивает, что похожие стихийные бедствия, по аналогии с пожаром в чернобыльском лесу, бывают и в России.

«У нас в России, к сожалению, тоже происходят такие проблемы — пожары, наводнения, но мы с ними справляемся, и даже другим странам помогаем. От этого никто не застрахован и украинским властям необходимо более внимательно относится к этому участку местности. Это зона повышенной опасности, и если власти не способны предотвратить возгорание, то это недостатки в их работе. В Калифорнии леса горят, и никто не говорит о том, что США воспламенились, потому что Россия хочет их захватить», — добавил Шерин.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения в течение 11 дней горели леса. Спасатели смогли потушить пожары отчасти благодаря дождю, который начался в ночь на 14 апреля. Огонь распространился на территории четырех лесничеств в округе Чернобыльской АЭС. Вскоре возгорание достигло Рыжего леса, который расположен в непосредственной близости от станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти контролируют ситуацию в Чернобыле, и призвал граждан не поддаваться панике. По его словам, предполагаемые виновники происшествия будут наказаны по всей строгости закона.

При этом пожары повысили уровень радиации в зоне отчуждения. В эпицентре возгорания уровень радиации превысил норму в 16,5 раз. Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов подчеркнул, что в данный момент уровень радиации в очаге возгорания составляет 2,3 единицы при норме 0,14.