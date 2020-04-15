Медиацентр «Патриот» публикует расписание на среду, 15 апреля

В среду, 15 апреля, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» начнут эфир с рубрики «Аэробика и гимнастика».

В 13.00 семейная пара тренеров, Кирилл и Анастасия Парамоновы, покажет, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии по домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» — тренер Алексей Сибилев. Спорт укрепляет не только ваше здоровье, но и брак, уверены наши эксперты.

Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю Медиагруппы «Патриот» правильно заниматься спортом в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни. Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

В 16.00 вы увидите выпуск программы «Психолог-онлайн». Это бесплатная психологическая помощь профессионала в прямом эфире для всех.

Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева поможет преодолеть кризис в семейных отношениях, справиться со стрессом и накопившимися психологическими проблемами.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос, получить личную консультацию психолога.

Телефон прямого эфира +79944249587.

В 17.00 Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» по просьбе читателей продолжают джазовый музыкальный марафон. Лучшие джазовые музыканты Санкт-Петербурга будут играть специально для вас.

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