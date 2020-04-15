Тульские поисковики нашли знамя ополченцев времен войны

Тула, 15 апреля. Тульские поисковики ДОСААФ в одной из деревень Арсеньевского района нашли знамя московских ополченцев.

Участники поискового отряда «Штурм» нашли боевое знамя подразделения 173-й стредковой дивизии народного ополчения. Местная жительница сообщила о заброшенном погребе, в котором хранились вещи времен войны.

Поисковики нашли военный тулуп, записные книжки, документы и знамя.

«Знамя оказалось в хорошем состоянии. Это настоящее боевое знамя, на нем видны пробоины от осколков и пуль», — рассказал руководитель поискового клуба «Славный» Иван Сопов.

Знамя могло принадлежать латышским стрелкам, которые входили в народное ополчение. Сопов добавил, что все документы передадут специалистам Российского военно-исторического общества.

В этом году Россия отмечает 75-летия со дня Победы. По данным Росавиации, 15 апреля в Москве началась подготовка в воздушной части парада Победы.