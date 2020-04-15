Пресняков-старший рассказал, почему Пугачева не одобряла роман их детей

Москва, 15 апреля. Известный музыкант Владимир Пресняков-старший и певица Алла Пугачева узнали о романе своих детей случайно и оба не были особо против. Однако артистка, как вспомнил композитор, поначалу высказала свое неодобрение.

Причиной волнений Пугачевой стала разница в возрасте между ее дочерью Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым-младшим. Однако молодой человек постепенно завоевал доверие примадонны российской эстрады, она стала отпускать с ним дочь на вечеринки.

Однажды, как вспомнил Пресняков-старший, произошел необычный инцидент. Его сын уезжал на очередные гастроли и в последний момент затащил в вагон Орбакайте, которая вызвалась его провожать. Поезд тронулся, а Пугачева стала догонять его на автомобиле.

«Приехала… Вова подошел к машине, она открыла окно, посмотрела на него пристально, он тоже молча стоял и смотрел на нее… Она закрыла окно и уехала», — рассказал композитор.

А после Пугачева застала пару в кровати у себя дома, когда вернулась с очередного выступления. Она обратилась за советом к Преснякову-старшему, а тот ответил кратко: «Дело молодое».

«И она вдруг с таким облегчением: «Ну, если ты так думаешь, то и я так же», — добавил музыкант.

У Орбакайте и Преснякова-младшего в 1991 году родился сын Никита, который пошел по стопам знаменитых родителей. В детстве он жил с бабушкой и дедушкой — четой Пресняковых, которые заботились о нем, пока родители пропадали на гастролях. Орбакайте после разрыва сохранила хорошие отношения с отцом Никиты и его семьей.

Ранее стало известно, что сын Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени решил проблему со стрижкой во время самоизоляции весьма кардинально — побрился налысо. Молодой человек уже несколько лет живет в Великобритании, где год назад окончил престижный вуз.