Москва, 15 апреля. Депутат Госдумы РФ и заслуженный врач Геннадий Онищенко ответил депутату петербургского Законодательного собрания Борису Вишневскому, раскритиковавшему Роспотребнадзор. Онищенко заявил о некомпетентности парламентария и назвал его слова «беспредметным наездом».

Ранее в своем Telegram-канале Вишневский прошелся по Роспотребнадзору и заявил, что ведомство якобы выпускает «бессистемные» постановления, а сотрудников Роспотребнадзора окрестил «мелкими паразитами». Не оставил Вишневский без внимания и Онищенко, назвав заслуженного врача «анекдотичным борцом с грузинскими и молдавскими винами».

Комментируя злобный выпад Вишневского, депутат Госдумы выразил надежду, что петербургский парламентарий просто некомпетентен, а его критика происходит из заблуждений. Онищенко напомнил, что наша страна прошла через седьмую пандемию холеры в Одессе и Астрахани в 1965 году.

«В 1994 году на территории Дагестана была пандемия холеры, на которой я работал и даже холерой переболел. Не менее значительными были ситуации в этом веке: тот же свиной грипп, а он по смертности был сложнее, нежели сегодняшние случаи», — рассказал заслуженный врач.

Напомнил депутат и о вспышке гепатита в Ферганской долине, когда заболели 36 тысяч человек.

«Опыт есть, и он огромен. Другое дело, что мы впервые столкнулись с гибридной войной — это мощная спланированная информационная атака», — подчеркнул Онищенко.

Депутат уверен, что Борис Вишневский громкими заявлениями хочет привлечь к себе внимание. При этом в прошлом году петербургский «яблочник» стал фигурантом секс-скандала после того, как студентки обвинили его в домогательствах — тогда Вишневский недостатка во внимании не испытывал.

«Подозреваю что он, будучи абсолютным дилетантом в этой области, поет с чьего-то голоса. <…> И, кстати, хозяева Вишневского из Америки долго ставили целью ликвидацию нашей службы», — отметил Онищенков беседе с Nation News.

Депутат заявил, что Штатам удалось ликвидировать службу во всех союзных республиках, кроме Белоруссии, поскольку в Вашингтоне понимали, что это специализированная структура, проводящая противоэпидемиологические мероприятия.