Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки

Москва, 15 апреля. В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 15 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1774 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом. В Мурманской области за сутки зарегистрировано 137 человек с коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 130 пациентов за сутки.

Число излечившихся от коронавируса достигло 1986 человек, в том числе 292 человека выздоровели за последние сутки. Скончались от коронавируса 198 человек, 28 за минувшие сутки.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (14776), Московской области (2587), Петербурге (929), Республике Коми (402), Нижегородской области (339) и Ленинградской области (298).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек.