РФ и Сирия призывают оказать давление на США для отмены санкций против САР из-за пандемии

Москва, 15 апреля. Россия и Сирия призывают международное сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении Дамаска в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении начальника НЦУО РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

Стороны отметили, что как и в случае с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) Вашингтон отказывается видеть угрозу распространения смертоносного вируса в Сирии, а также не принимает в расчет мнение ООН. Для Штатов призывы ослабить санкционную политику не являются достаточным поводом для ее изменения в отношении Сирии, даже если речь идет о выживании всего народа САР.

«В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны», — говорится в сообщении.

В документе также говорится о положении Сирии в условиях пандемии. В частности, указано, что в Сирии наблюдается нехватка тестов на коронавирусную инфекцию, критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. По информации межведомственных координационных штабов России и Сирии, несмотря на усилия властей, возможности по диагностированию и оказанию помощи зараженным сильно ограничены.

В документе подчеркивается, что причина такого положения дел заключается в том, что система здравоохранения Сирии сильно пострадала за время боевых действий в стране и восстановить возможности государства для полномасштабной борьбы с инфекцией возможно только при поддержки иностранных государств.

Коронавирусная инфекция быстро распространилась по всему миру. Зараженные есть в каждой точке планеты. На сегодняшний день число зараженных превысило отметку в два миллиона человек, выздоровели почти 500 тысяч пациентов, скончались свыше 126 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.