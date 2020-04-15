Муж заболевшей Бабкиной сделал неожиданное признание в Instagram

Москва, 15 апреля. Супруг заслуженной певицы Надежды Бабкиной, которая сейчас находится в больнице, Евгений Гор рассказал, что чувствует в трудный момент. Эмоциями он поделился на своей странице в Instagram.

В соцсети Гор опубликовал фотографию свечи и поблагодарил друзей за поддержку. Он признался, что в последнее время его посещают философские мысли. По словам супруга Бабкиной, многие близкие люди в сложной ситуации открылись для него с новой стороны.

«Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны. Это прекрасно! Мне, лично, вообще везет с людьми», — написал Гор.

Муж артистки неожиданно признался в любви своим друзьям и сообщил, что они наполняют его энергией счастья.

«И пусть пламя ваших сердец горит сотню лет, а если изобретут таблетку бессмертия, то вечно, ну, или хотя бы пока не надоест», — заключил Гор.

Напомним, ранее Надежду Бабкину госпитализировали в одну из московских клиник с воспалением легких. Певицу даже ввели в медикаментозную кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи подозревали, что Бабкина заразилась коронавирусом, однако анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.

Недавно 70-летнюю артистку вывели из комы. Как пишет НСН, придя в себя она попросила жареной картошки и квашеной капусты.

Ранее концертный директор Бабкиной Сергей Горох рассказал о ее состоянии. Он сообщил, что певица постепенно идет на поправку, передает KP.RU.