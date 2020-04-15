Дочь Урганта показала интимное фото с темнокожим бойфрендом

Москва, 15 апреля. Дочь телеведущего Ивана Урганта — 19-летняя Эрика Кикнадзе — опубликовала в Сети фотографию со своим возлюбленным. Снимок появился в Instagram девушки.

На изображении Эрика позирует в мини-платье Dior, а ее парень Муса — топлес. Как писали средства массовой информации, старшая дочь Урганта несколько месяцев встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Когда пользователи узнали об их романе, то отреагировали по-разному, девушке пришлось отбиваться от наплыва хейтеров. Спустя три месяца отношений пары поклонники Кикнадзе признали, что девушка и молодой человек хорошо смотрятся вместе.

«Какие же вы крутые», — написали в комментариях. «Вы слишком горячи для социальной сети!» — считают подписчики.

Ранее стало известно, что в свой день рождения телеведущий Иван Ургант станет гостем своего же шоу на Первом канале. Любой желающий сможет задать вопрос артисту, однако для этого нужно будет выполнить несколько условий. На официальной странице шоу «Вечерний Ургант» в Instagram сообщается, что 16 апреля телеведущий празднует свой день рождения.

Видео с вопросами нужно будет отправить на почту программы. При этом есть несколько обязательных условий. Ролик должен быть записан в горизонтальном формате и длиться не больше одной минуты. Вопросы рекомендуют задавать «как можно лаконичнее и точнее».

Есть отдельные требования и к внешнему виду: нужна белая рубашка, галстук или галстук-бабочка. Вопросы будут принимать до 16.00 по московскому времени 15 апреля.