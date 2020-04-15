Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом

Нью-Йорк, 15 апреля. Врачи, борющиеся с коронавирусом, должны быть по максимуму снабжены средствами индивидуальной защиты, а население нужно просвещать о правилах дезинфекции и карантина. Об этом заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

Доктор считает, что медикам необходимо оказывать всяческую поддержку, в том числе психологическую и связанную с обеспечением питания. Каплан в качестве примера привел свой опыт: в марте он переболел коронавирусом и полностью выпал из работы на две недели.

«Если вдруг у вас на переднем крае слишком много сотрудников выйдут из строя на две недели, система здравоохранения, которая сейчас уже в стрессовом состоянии, подвергнется еще большей нагрузке», — отметил врач.

Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.

«Если люди выходят в магазин или в аптеку, они должны носить маски. <…> Многие люди не знают, как правильно обеззаразить что-то, что они принесли домой. Многие не знают, как правильно руки мыть», — добавил врач.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов, передает «Газета.ru».

США стали крупнейшим очагом распространения инфекции. Президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия». Согласно последней информации, число заболевших превысило отметку в 600 тысяч человек, более 26 тысяч пациентов скончались.

В России, по последним данным, зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания, около 1,6 тысячи человек удалось вылечить, 170 пациентов скончались, пишут «Известия».