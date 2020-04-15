Макрон рассчитывает на поддержку Путиным инициативы о прекращении огня

Париж, 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на поддержку российским лидером Владимиром Путиным инициативы о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Глава Франции намерен в ближайшее время связаться с президентом РФ.

По словам Макрона, он обсуждал с Путиным эту инициативу «в самом начале». Теперь французский лидер хочет поговорить с российским коллегой на этот счет.

«Я не разговаривал с ним (Путиным. — Прим. ФАН), пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов», — сказал Макрон в интервью радио France Internationale.

Президент Франции надеется, что Путин «обязательно согласится» поддержать предложение о прекращении огня во всем мире.

«Когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно», — добавил глава французского государства.

По его словам, инициативу уже поддержали все остальные постоянные члены Совета Безопасности ООН: председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных превысило два миллиона человек, 486 тысяч человек выздоровели. Более 126 тысяч случаев летальных исходов зафиксировано во всем мире.