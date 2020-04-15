Фадеев показал фото после похудения на 84 кг

Москва, 15 апреля. Российский продюсер, певец и композитор Максим Фадеев решил заняться своим здоровьем и сбросить лишний вес. Он поделился с подписчиками результатами своего похудения.

Артист рассказал, что прежде весил 196 килограммов. Ему удалось сбросить 84 килограмма.

«Был 196 килограммов 700 граммов. Стал 112!» — написал Фадеев.

Однако продюсер не собирается останавливаться на достигнутом и планирует похудеть еще на 20-30 килограммов. Фадеев поинтересовался у подписчиков, на сколько они худели и как, пишет Пятый канал.

Ранее композитор рассказал, как ему удалось похудеть. Он поделился секретом диеты на горячей воде.

По его словам, для того, чтобы сбросить вес, достаточно выпивать по 600 граммов горячей воды. Продюсер предупредил, что вода должна «приятно обжигать горло», но при этом не быть кипятком. Дело в том, что горячая вода сильно уменьшает аппетит. Фадеев признался, что после этой процедуры он не может съесть больше трех ложек.

Ранее продюсер поделился своими мыслями об эпидемии коронавируса, которая охватила весь мир. Он увидел в этом «вмешательство свыше» и вспомнил библейский сюжет о египетском фараоне, который отказал Моисею в просьбе, чем навлек «кару всевышнего». Артист отметил, что «маленький вирус» всех расставил по своим местам и указал, кто на самом деле является хозяином на планете.